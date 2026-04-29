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Calcio | 29 aprile 2026, 11:47

Calcio | Vado. Domenica la grande festa promozione al Chittolina, l'amministrazione comunale: "Tutti allo stadio colorati di rossoblu!"

Calcio | Vado. Domenica la grande festa promozione al Chittolina, l'amministrazione comunale: &quot;Tutti allo stadio colorati di rossoblu!&quot;

Sarà lo stadio Chittolina il teatro della festa per la promozione in Serie C del Vado.

A comunicarlo è stata l'amministrazione comunale di Vado sui propri profili social, dopo le interlocuzioni avvenute tra il presidente Tarabotto, subito dopo la vittoria di Romentino, e il sindaco Gilardi.

"Un traguardo atteso, inseguito e infine conquistato con autorità: il Vado 1913 torna tra i professionisti e lo fa nel modo più convincente possibile. La netta vittoria per 5-0 contro la NovaRomentin, maturata domenica scorsa, ha sancito la promozione aritmetica in Serie C con un turno d’anticipo, facendo esplodere la gioia di un’intera comunità. Un risultato storico, che riporta entusiasmo e orgoglio in città, celebrato anche dalle parole del sindaco di Vado Ligure:

"Il sogno è realtà! Con la vittoria contro la NovaRomentin, il nostro Vado 1913 ha conquistato aritmeticamente la promozione in Serie C con una giornata d’anticipo! 
Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, lo Stadio "F. Chittolina" aprirà le porte per l'ultima gara casalinga contro la Biellese: non sarà solo una partita, ma l'abbraccio di un'intera città ai ragazzi di mister Marco Sesia 
Invitiamo tutti i cittadini a riempire gli spalti per tributare il giusto onore ai campioni che riportano Vado nel calcio professionistico. Portate le bandiere, portate i colori rossoblù: la festa è appena iniziata!"

redazione

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