Sup Team Savona: grandi risultati sul lago Trasimeno: Sara Oddera vince la 50+, Paolo Nardini in top 10

Domenica 19 aprile, a Magione (Perugia), sulle acque del lago Trasimeno, si è disputata la seconda prova del campionato italiano di categoria FICK di SUP, valida anche come evento internazionale ICF (International Canoe Federation), organizzata dal Canoa Club Perugia – sezione SUP Trasimeno.
Alla manifestazione hanno preso parte, tra gli altri, Sara Oddera e Paolo Nardini del SUP Team Savona, insieme a circa un centinaio di atleti appartenenti a tutte le categorie.
La competizione, una long distance di 10 km, si è svolta in condizioni ideali, con lago completamente piatto e assenza di vento.
Ottima la prestazione di Sara Oddera (tesserata FICK per DeltaSup), portacolori della Sic Maui National Team Italia, che ha conquistato il primo posto nella categoria 50+ chiudendo all’8° posto assoluto. Un risultato significativo anche in ottica ranking mondiale (SUP World Ranking), considerando che è rimasta per tutta la gara nel gruppo di testa delle atlete junior.
Buon piazzamento anche per Paolo Nardini (tesserato FICK per DeltaSup), che ha concluso la prova al 6° posto nella categoria 50+.