Sport Acquatici | Arriva alla Camera l'odg Ciocchetti

La Camera dei Deputati, nella seduta del 28 aprile, ha approvato l’Ordine del giorno presentato dall’Onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari sociali e sanità, nell’ambito del provvedimento sulla valorizzazione della risorsa mare, con riferimento alle discipline della Fissw, la Federazione surfing, sci nautico e wakeboard.

L’Ordine del giorno, accolto dal sottosegretario di Stato Pina Castiello, impegna il Governo ad aggiornare il quadro normativo relativo agli sport acquatici, tenendo conto della significativa evoluzione tecnologica e dell’aumento dei praticanti registrato negli ultimi anni. In particolare, il documento evidenzia la crescente importanza di discipline come surf, stand-up paddle (SUP), wakeboard e sci nautico, oggi sempre più diffuse e centrali per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la valorizzazione delle coste italiane.

«Si tratta di un passo importante per riconoscere il valore strategico di questi sport, che contribuiscono non solo alla promozione della risorsa mare, ma anche alla crescita economica e alla destagionalizzazione del turismo», ha sottolinea il presidente della Fissw Claudio Ponzani.

L’approvazione dell’Ordine del giorno rappresenta inoltre un segnale concreto di attenzione del Parlamento verso la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard, punto di riferimento per il settore e protagonista della diffusione di queste discipline in Italia. L’impegno assunto dal Governo apre ora la strada a interventi normativi più moderni ed efficaci, capaci di garantire maggiore sicurezza, accessibilità e sviluppo per l’intero comparto degli sport acquatici.



