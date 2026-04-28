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Sport acquatici | 28 aprile 2026, 17:12

Doria Nuoto Loano 2000, Sebastiano Bottino parteciperà al Trofeo delle Regioni

L'atleta del sodalizio loanese convocato per la Rappresentativa degli Esordienti A

Doria Nuoto Loano 2000, Sebastiano Bottino parteciperà al Trofeo delle Regioni

Le belle notizie per il settore Nuoto del Doria Nuoto 2000 Loano continuano: Sebastiano Bottino è stato convocato per la Rappresentativa degli Esordienti A. 

L’atleta parteciperà al Trofeo delle Regioni in programma a Scanzano lonico il 27 e 28 giugno 2026 insieme agli altri miglior atleti liguri della sua categoria. 

"Questi ottimi risultati confermano il lavoro svolto in vasca durante gli allenamenti e ripagano l’impegno e i sacrifici dei nostri giovani atleti", commentano dal sodalizio del presidente Massimiliano Gattuso.

Redazione

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