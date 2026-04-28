Doria Nuoto Loano 2000, Sebastiano Bottino parteciperà al Trofeo delle Regioni

Le belle notizie per il settore Nuoto del Doria Nuoto 2000 Loano continuano: Sebastiano Bottino è stato convocato per la Rappresentativa degli Esordienti A.
L’atleta parteciperà al Trofeo delle Regioni in programma a Scanzano lonico il 27 e 28 giugno 2026 insieme agli altri miglior atleti liguri della sua categoria.
"Questi ottimi risultati confermano il lavoro svolto in vasca durante gli allenamenti e ripagano l’impegno e i sacrifici dei nostri giovani atleti", commentano dal sodalizio del presidente Massimiliano Gattuso.