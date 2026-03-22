Calcio | Promozione. Il Finale con tanta fatica batte il Ceriale, tre punti preziosi per i giallorossoblu

FINALE - CERIALE 2-0 (Polito 27', Moretti 93')

50' finisce qua

48' DOPO UNA TRAVERSA COLPITA DA MORETTI IL CENTROCAMPISTA REALIZZA IN AREA. Ripartenza giallorossoblu con il Ceriale sbilanciato, dopo aver colpito il montante, l'azione prosegue il Finale riesce a realizzare il raddoppio

47' punizione Ceriale con anche Gallo in mezzo non sfruttata, fallo poi fischiato, Ceriale stupito per quanto ravvisato

46' giallo per Minetti. Un minuto aggiuntivo assegnato

quattro di recupero

45' ed ecco anche il giallo di Bovio, uno dei pochi supersisti...

44' protesta Buonocore e viene ammonito anche lui: è la giornata del cartellino giallo

43' Polito in bocca a Gallo sulla sinistra, manca la potenza e precisione

42' altra ripartenza e clamorosamente il Finale non realizza con Bogarin, Moretti e Polito, nessuno dei tre riesce a insaccare

39' si fa ammonire anche Franco

38' giallo pure per Moretti

37' un tiro per il Ceriale e una ripartenza del Finale con Bogarin che spreca e manda alto con il mancino

36' non ne ha piu Dagnino, dentro La Rosa nel Finale

34' ammonito Tancredi

33' perde palla Bellotti e Bonforte si invola, incredibilmente l'attaccante va poco convinto davanti a Mondino e calcia male: blocca il n.1 di casa

31' ammonito Miranda

29' punizione tagliata di Moretti ma nessun giocatore del Finale riesce a spingerla in fondo al sacco: mani in testa per Alessi

28' ammonito Guaraglia. Tante difficoltà in casa Finale in questa seconda frazione, monologo Ceriale fino ad ora, la squadra di Alessi sta patendo anche a livello fisico, ha preso coraggio e ci crede quella di Mambrin

24' Mambrin lancia il 2009 Bonforte, esce Beluffi

21' esce Vittori, spazio a Bogarin nel Finale

20' TRAVERSA CERIALE! Rimpallo e palla ancora in area, Taku anticipa Mondino ma spara sulla trasversale

19' due tocchi di mano possibili, ma il direttore di gara lascia proseguire facendo protestare il Ceriale. Su un corner ci prova Taku di testa ma non trova la porta

13' momento favorevole al Ceriale, il Finale fatica in questo frangente. Ammonito un componente della panchina del Ceriale

12' Gualberti per Lorenzo Destito nel Ceriale

9' Minetti per Vuillermoz, qualche problema per il n.10 di casa costretto ad uscire

8' ripartiti con un altro piglio il Ceriale, i biancoblu stanno facendo bene, ora Miranda ha preso il tempo su Tancredi ed ha stato steso: punizione laterale

7' altra azione del Ceriale, si conclude con un tiro di Miranda alto

6' ammonito Tona

2' prova Renda da fuori ma la sfera sfila sul fondo

16:01 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo

45' due di recupero. Il Finale prova con Dagnino che raccoglie il cross sulla destra ma tiro a lato

44' Vuillermoz perde una palla sanguinosa dal limite, il Ceriale recupera e crea, palla a Renda che che calcia sul primo palo: palla vicinissima dal montante

41' da Gallo a Renda con un rinvio, ribatte Tancredi in area, l'azione prosegue e Beluffi non riesce a trovare la porta

39' tirocross di Renda dritto sul fondo

35' lamenta per un fallo non fischiato il Ceriale, il Finale va poi al tiro con Vuillermoz, destro fuori dallo specchio dopo un paio di finte

30' ancora Ceriale, L. Beluffi dalla sinistra entra in area e calcia, Mondino respinge e sulla respinta Renda spara alto da buona posizione

29' prova a giro Renda dal limite, la palla finirebbe fuori ma Mondino la tocca: corner

27' LA SBLOCCA ALL'IMPROVVISO IL FINALE! AZIONE DA MANUALE DEI GIALLOROSSOBLU CON LA SPONDA DI VITTORI PER POLITO CHE SULLA SINISTRA SI INVOLA E IN AREA BATTE POI GALLO

24' tante imprecisione e fretta in certi frangenti, questo il motivo delle poche azioni create finora

20' poco da segnalare, gara combattuta. Qualche discussione prima tra Polito e Miranda, Mambrin non soddisfatto invece della prova di L. Destito finora, ospiti senza Gabriele Beluffi e Mariani la davanti

6' esce Gallo per l'anticipo ma la palla viene rimpallata e presa da Tancredi che tenta il tiro a porta vuota, Miranda interviene dopo il tentativo e viene ammonito: punizione Finale. Poco prima un tiro per il Ceriale, ma a lato

1' subito un pericolo creato dal Finale, Polito calcia in area ma è provvidenziale la respinta di Gallo

15:02 partiti

buco nella rete nella porta lato chiesa da rattoppare, inizio ritardato

PRIMO TEMPO

Tornano ad affrontarsi Finale e Ceriale in quello che rappresenta ormai un derby provinciale. I giallorossoblu sono vicini a superare quota 30 e la classifica è diventata "tranquilla" dopo un bel filotto tra gennaio e febbraio. Dall'altra parte, i biancoblu sono in ripresa e i segnali sono stati molto positivi settimana scorsa contro la Praese, ma servono altri punti per allontanarsi dai playout. Il Finale dal canto suo vuole mantenere le distanze dalla lotta salvezza.

Formazioni

FINALE: Mondino, Caligaris, Bovio, Bellotti, Tancredi, Tona, Dagnino, Moretti, Vittori, Vuillermoz, Polito

A disposizione: Canonica, Arzarello, La Rosa, Minetti, Belvedere, Palumbo, Bogarin, Pulito, Ramadhi

Allenatore: Alessi

CERIALE: Gallo, Miranda, Guaraglia, S. Destito, Franco, Taku, Shpuza, Buonocore, L. Destito, L. Beluffi, Renda

A disposizione: Martinetti, Zaytsev, Andreetto, Folco, Denegri, Minazzo, Barone, Bonforte, Gualberti

Allenatore: Mambrin

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistenti: Davide Biggi (Genova) - Kaltoum El Fary (Savona)