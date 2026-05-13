Ginnastica | La giovanissima Alice Barisone è la sesta miglior ginnasta d'Italia nella Gold Allieve 1

Sesto posto nazionale e due primati di specialità per Alice Barisone alla Finale Nazionale Gold Allieve, andata in scena domenica 10 maggio a Pieve di Soligo. La ginnasta della Polisportiva Maremola, in gara nella categoria Gold Allieve 1, ha chiuso la rassegna tricolore al sesto gradino della classifica generale nonostante due errori sull'attrezzo più temuto, la trave.

Una prestazione complessivamente di alto livello, impreziosita da risultati di assoluto rilievo nelle altre specialità: alle parallele asimmetriche e al volteggio Barisone ha firmato il miglior punteggio nazionale di giornata, mentre al cinghietto ha ottenuto il secondo riscontro più alto a livello italiano. Numeri che, in assenza delle due cadute alla trave, avrebbero proiettato la giovane atleta direttamente sul podio.

Per Barisone, classe 2017, si è trattato del primo campionato italiano in carriera, un esordio che fa ben sperare in vista delle prossime stagioni.

"Portiamo a casa una bella esperienza con un po' di amaro in bocca, ma ancora più consapevoli del valore di Alice", commentano i tecnici Rosso e Barisone. E aggiungono: "Ora ci aspetta un'estate di intenso lavoro in previsione delle gare a squadra Gold del secondo semestre 2026 e per la preparazione del 2027. L'obiettivo è proseguire sulla strada già intrapresa, cercando di avere un bagaglio tecnico di base sempre migliore per essere competitivi nel lungo termine. La ginnastica italiana è sempre più longeva, fortunatamente. Nel breve termine sarebbe sicuramente gratificante rifarci nel 2027 del risultato, già ottimo, ottenuto quest'anno, ma assolutamente migliorabile viste l'impegno e le qualità di Alice".