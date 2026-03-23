GF del Muretto di Alassio | Davide Foccoli e Bettina Janas trionfano nella Baia del Sole

Una giornata completamente dedicata all’offroad. Alassio si è consacrata per un’altra domenica al ciclismo fuoristrada, a poche ore dalle emozioni del passaggio della Milano-Sanremo. Se gli appassionati della gravel si sono dedicati alla randonnée alla scoperta delle strade bianche dell’entroterra, gli agonisti più sfegatati hanno preso parte alla Granfondo del Muretto di Alassio, giunta alla sua 17esima edizione e valida per ben tre circuiti: il Nord Ovest Mtb, di cui costituiva l’attesissima apertura, la Coppa Lombardia e la Marathon Bike Cup Specialized.

Sui 35 km per 1.300 metri del percorso unico di Alassio, c’è stato il trionfo della Scott che ha colto la vittoria con Davide Foccoli in 1h35’25” precedendo di 2’33” il compagno di colori Gianantonio Mazzola. A impedire il monopolio del podio è stato l’azzurro di ciclocross Antonio Folcarelli (GM Sport Folcarelli), terzo a 3’00”. Quarta piazza per Andrea Siffredi (Scott) a 3’06”, quinta per Davide Pinato (Boscaro Racing) a 3’52”

In campo femminile la migliore è stata Bettina Janas (Sportograf) che in 2h12’42” ha prevalso per 1’13” su Giorgia Stegagnolo (GM Sport Folcarelli), terza Giulia Challancin (Team Trisports VDA) a 7’43”.

Particolarmente apprezzata la partenza da Via Dante, proprio davanti al Muretto con le sue centinaia di maioliche firmate da grandi personaggi italiani e non solo. Tanti coloro che si sono associati all’Alassioxfun Asd nell’allestimento della corsa e una menzione speciale va a tutti coloro che hanno prestato la loro opera a qualsiasi titolo nell’arco dell’intero weekend. Per il circuito Nord Ovest Mtb non c’è tempo per rifiatare, domenica nuovo capitolo con il recupero della GF Moncrivilla rinviata per maltempo lo scorso 15 marzo.