Giudice Sportivo, Prima Categoria. Spareggio, playoff e playout, i provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 11/5/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 10/5/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/5/2025
MACCIO MARCO (MASONE)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)
Dopo il secondo provvedimento di ammonizione e conseguente espulsione rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALABRIA GIACOMO (MASONE)
PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MOLINELLI MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)
Al termine della gara, si dirigeva verso il ddg urlando un'espressione ingiuriosa che reiterava alla notifica del provvedimento di espulsione fino al raggiungimento degli spogliatoi.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MANZONI MANUEL (MULTEDO 1930)
A fine gara, ad una distanza di alcuni metri, rivolgeva alla terna arbitrale un'espressione irriguardosa ripetendola più volte. (infrazione rilevata dall'AA2)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930)
A fine gara, ad una distanza di circa 10 metri dall'AA2 rivolgeva alla terna un'espressione ingiuriosa (sanzione attenuata per le scuse presentate - infrazione rilevata dall'aa2).
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CUNEO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)
LIJOI MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)
MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
VAROSIO LUCA (CA DE RISSI SG)
DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)
PATERNO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)
PAOLETTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
BASSI SAMUELE (MASONE)
CALVI SAMUELE (MASONE)
LEPRI GIANLUCA (MASONE)
MACCIO MIRKO (MASONE)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
PERATA LUCA (MASONE)
REJAIBI SABEUR (MASONE)
VOLPE MICHAEL (MASONE)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (MULTEDO 1930)
DEMARTINI GUILLERMO (MULTEDO 1930)
GARE DEL 11/5/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CARLET ALAN (CAMPOROSSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
COLOMBO ANDREA (BOLANESE)
ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)
NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
CRUDO ERIK (CAMPOROSSO)
FRENNA MATTEO (CAMPOROSSO)
GRANDI ALESSIO (CAMPOROSSO)
GRANDI SIMONE (CAMPOROSSO)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
CABELLO JARA FABIO ALESSANDR (GOLFO DIANESE 1923)
FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)
ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)
CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)
TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)
PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)
GARE PLAY OUT PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 11/5/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/6/2025
ERCOLANO ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)
A fine gara provocava gli avversari rivolgendo loro un'espressione gravemente irriguardosa.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: 1 GARA
VICARIETTI SIMPLICIO (ROMITO MAGRA 1922)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
RESINA EDOARDO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/6/2025
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
GERUNDO MARIO (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)
PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)
BRAGAZZI FILIPPO (ROMITO MAGRA 1922)
CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)
MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)
MARSELLI NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)
ARCIDIACONO MATTIA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PERRONE EDOARDO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)
CIRILLO CARLO (SPOTORNESE CALCIO)
METALLA ELVIS (SPOTORNESE CALCIO)