Calcio | Pietra Ligure. Nessun alibi per il dg Filadelli: "Col Taggia una brutta figura, non abbiamo sufficiente forza mentale" (VIDEO)

Ancora un passo falso, l’ennesimo scivolone in una partita che sembrava ormai indirizzata verso i tre punti.

Il Pietra Ligure inciampa ancora nei propri limiti mentali, un aspetto sottolineato anche dal direttore generale Luca Filadelli dopo l’1-1 sul campo del Taggia.

Le possibilità di raggiungere la Serie D restano invariate: i biancocelesti sono secondi e con i playoff alla portata. Tuttavia, la sensazione è che all’interno dello spogliatoio pietrese si sia smarrita quella spinta propulsiva necessaria per continuare a lottare conla dovuta convinzione.