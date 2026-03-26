Calcio | Serie D. Scontri dopo Imperia- Biellese: Trasferta vietata a Cairo Montenotte per i tifosi nerazzurri

La decisione della Prefettura di Savona è ufficiale: la trasferta di Cairo Montenotte sarà vietata ai sostenitori dell'Imperia. Il provvedimento, firmato dal Prefetto Carlo De Rogatis, dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Imperia per l'incontro tra la Cairese e i nerazzurri, valido per il campionato di Serie D, in programma domenica 29 marzo.

La misura restrittiva nasce dagli episodi verificatisi domenica scorsa, durante il match tra Imperia e Biellese. Secondo quanto riportato nel documento prefettizio, un gruppo di sostenitori imperiesi avrebbe tentato di aggredire la tifoseria piemontese sia durante l'afflusso allo stadio, sia al termine della gara.

In seguito a questi eventi, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e il Comitato di Analisi (CASMS) hanno segnalato il rischio concreto di nuovi scontri in occasione della trasferta a Cairo Montenotte.

Considerata l'urgenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto ha accolto le indicazioni delle autorità competenti e il parere favorevole del Questore, chiudendo di fatto il settore ospiti dell'impianto sportivo "Cesare Brin".