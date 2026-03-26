Calcio | Juniores. Annullata la sconfitta a tavolino dopo i fatti di Albissole - Pontelungo, il match sarà ripetuto

E' arrivato un vero e proprio ribaltone per il campionato Juniores Provinciale.

La Corte Sportiva d’Appello territoria si è espressa in merito al reclamo presentato dal Pontelungo contro i provvedimenti precedentemente assunti dal Giudice Sportivo.

Al centro della vicenda la gara tra l'Albissole e i granata, disputata lo scorso 7 marzo.

In prima istanza, il Giudice Sportivo aveva inflitto a entrambe le società la perdita della gara per 0-3 e un'ammenda di 75 euro. Il direttore di gara aveva infatti sospeso la partita a pochi minuti dal termine per alcune schermaglie tra i giocatori in campo. Una decisione che, ascoltando entrambe le sponde, era apparsa fin da subito eccessiva rispetto ai fatti avvenuti.

Non a caso la Corte d'Appello ha esaminato il ricorso presentato dal club ingauno, giungendo a una riforma totale della sentenza di primo grado.

Per entrambe le società sono state annullate le sconfitte a tavolino e le ammende comminate, oltre alla ricalendarizzazione della partita nel corso della prossime settimane.