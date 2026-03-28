Calcio | Serie D. La 29° giornata inizia oggi, sarà un sabato con tre anticipi

mister Buttu e il suo Derthona saranno ospiti del Novaromentin

Il turno infrasettimanale, come di consueto, precede il weekend di Pasqua e, secondo tradizione, diverse squadre hanno scelto di anticipare al sabato le gare del week end precedente.

Oggi sono in programma tre incontri. Nel pomeriggio, riflettori puntati sulla lotta nelle zone basse della classifica con Novaromentin–Derthona e Lavagnese–Club Milano, in calendario rispettivamente alle 15:00 e alle 15:30. In serata, invece, la Biellese cercherà contro il Saluzzo di consolidare il terzo posto.

Le formazioni savonesi saranno impegnate domani: il Celle Varazze farà visita all’Asti, il Vado sarà di scena a Gozzano, mentre la Cairese ospiterà l’Imperia.