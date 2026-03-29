Calcio | Serie D. Il Celle Varazze torna da Asti con un punto, Di Maira risponde all'eurogol di Donaggio

ASTI - CELLE VARAZZE 1-1 (71' Di Maira - 8' Donaggio)



Termina il match dopo 4 minuti di recupero. A Donaggio risponde Di Maira. Si dividono la posta in palio Asti e Celle Varazzecon due parabole dalla distanza che hanno sorpreso i due estremi difensori. Biancorossi che staccano la Lavagnese di un punto, che al momento sarebbe la candidata per la retrocessione assieme al NovaRomentin.

81’ Sostituto un acciaccato Di Maira che era entrato a inizio secondo tempo, firmando il vantaggio poco meno di mezz’ora dopo. Al suo posto Ferrari.



71' IL PAREGGIO DELL'ASTI CON DI MAIRA! Contrasto nell’area di rigore ospite che non favorisce Podestà. Il pallone arriva al limite per Di Maira che controlla e lascia partire un gran destro al volo, deviazione di un uomo biancoblu e parabola che si insacca alle spalle di Albertoni. Pareggio dei biancorossi che fa esplodere lo stadio. Tornano a due lunghezze di distanza in classifica le due formazioni.



70’ Ora è pericoloso in contropiede il Celle Varazze. Donaggio pescato in profondità in posizione dubbia arriva ai 29 metri e scarica il destro impreciso.



68’ Recupero palla alto e discesa sulla sinistra di Stanga che salta due uomini in velocità, il terzo è Isoldi che lo stende e si prende l’ammonizione.





61’ Spizzata di testa sul primo palo di Mazzucco che trova Di Maira tutto solo dall’altra parte che non riesce a deviare in porta.



58’ Cambi da una parte e dall’altra poco prima del quarto d’ora di gioco nella ripresa.



55' Momento di tensione per i galletti. Prima l’episodio del gol annullato, e poi proteste per un rigore non concesso.



54' Podestà batte velocemente una rimessa in zona offensiva trovando Di Maria che con il destro batte Albertoni. Tutto fermo però per il direttore di gara, colpevole la posizione troppo avanzata da cui ha rimesso in gioco il pallone l’esterno offensivo astigiano.



52’ L’occasione più grande della partita per l’Asti! Il pallone indirizzato sul secondo palo attraversa tutta l’area e arriva a Garcia Magnelli che strozza la conclusione. Il pallone rischia di diventare pericoloso per Podestà che si allunga ma sbuccia il pallone non riuscendo a spingerlo in porta da pochi passi.



50’ Punizione dal lato corto dell’area di rigore affidata al destro di Capra che cerca di sorprendere Brustolin ma il pallone è alto sopra la traversa.



46’ La prima conclusione della ripresa è di marca biancoblu con Stanga che calcia a lato dalla distanza.



46 ' Doppio cambio Asti. Ruolo su ruolo: sostituiti Toldo e l’ammonito Gatto da Di Maira e Larotonda

SECONDO TEMPO



Duplice fischio dopo 3 minuti di recupero al “Censin Bosia”. Padroni di casa partiti bene ma poi gelati dal lampo di Donaggio che ha condizionato i restanti minuti. Galletti bloccati e senza occasioni nitide dalle parti di Albertoni.

Biancoblu uomo su uomo e compatti.



45’ Ciancio in ripiegamento evita l’offensiva di Podestà in campo aperto ma in modo falloso. Classico fallo tattico e cartellino giallo per il capitano dei liguri.



42’ Muove il pallone il Celle Varazze su calcio piazzato. La difesa astigiana respinge il cross che finisce sui piedi di Ciancio che con un tentativo più per evitare la ripartenza avversaria che per creare pericoli a Brustolin calcia altissimo.





41’ Gira palla sull’out mancino l’Asti con la catena Ropolo-Toma-Bonora. Cross in mezzo del terzino alla ricerca di Toldo che si allaccia con il difensore in modo regolare ma non riesce ad intervenire sul pallone.



38' Primi screzi di una partita piena di tensione da entrambi le parti. Il direttore di gara prova a stemperare gli animi con un giallo a testa per Gatto e Calcagno.



37’ Ottima trama Balan-Capra sulla trequarti offfensiva e punizione da posizione insidiosa per Donaggio. Il destro del numero 10 non parte bene e colpisce in pieno la barriera.



30' Celle Varazze tutto dietro la linea del pallone pronto a sfruttare i lanci lunghi e ripartire, approfittando anche di un Brustolin sempre molto fuori dai pali.



27’ Azione prolungata dell’Asti che arriva sulla trequarti con Sacco. Rimpallo vinto dal 73 che ritrova il pallone sul suo mancino e senza pensarci due volte scarica in porta. Brivido per Albertoni ma la palla sfila fuori di pochi centimetri.



20' Biancoblu che cercano di chiudersi e ripartire, schierati a specchio da mister Boschetto con Ciancio diga davanti alla difesa.



17’ Toldo scappa via in profondità, scontro fisico con il diretto marcatore in cui il numero 9 ha ,a meglio. Esterno sinistro a pallonetto a metà strada tra Podestà e la porta, non riuscendo a trovare nessuna delle due opzioni.





16’ Rischia di complicarsi la vita da solo l’Asti, provano ad approfittarne con la loro esperienza Donaggio e Capra.



8’ CLAMOROSO VANTAGGIO DEL CELLE VARAZZE! Su un pallone innocuo che rimbalza ai 30 metri, si coordina Donaggio che al volo sorprende Brustolin colpevolmente fuori dai pali. Doccia fredda per l’Asti che stava spingendo.



3’ Biancorossi subito in avanti. Doppio Giro dalla bandierina che l’Asti si gioca portando molti uomini a ridosso dell’area piccola presidiata da Albertoni.



2' Buglio si copre, Asti che scende in campo 532 con Podestà vicino all’eroe di sette giorni fa Toldo. Formazione titolare altrettanto accorta anche per Boschetto.



1' si parte!

PRIMO TEMPO



Sei giornate alla fine, 18 punti in palio e partite che diventano tutte finali. Se in cima alla classifica i giochi sono più definiti, in fondo si lotta per risalire, con sei formazioni impantanate in soli sette punti. Ogni giornata si prepara ad offrire scontri diretti tesissimi e, dopo i tre anticipi di ieri, tra cui quello che ha portato al colpaccio del Club Milano a Lavagna, che Asti e Celle Varazze avranno seguito con un occhio di riguardo, si chiuderà in contemporanea con fischio d’inizio alle 15 la ventinovesima giornata.



Asti che viene dal pareggio raggiunto a Tortona in extremis con Toldo, mentre il Celle Varazze ha fatto suo il derby ligure contro la Sanremese riprendendosi dopo la brutta sconfitta della settimana prima a Biella, anche grazie all’esordio in panchina di mister Riccardo Boschetto, subentrato a Pisano, ed ex conoscenza dei biancorossi, allenati tra la stagione 21-22 e 22-23.



Primo pallone che rotolerà alle ore 15. Il racconto minuto per minuto della partita.