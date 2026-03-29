Calcio | Serie D. Vado a Gozzano per puntare il primato, Celle Varazze e Cairese devono rispondere a Derthona e Club Milano

Con sole sei giornate al termine del campionato, è evidente quanto ogni risultato possa rivelarsi decisivo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, sia nelle zone alte che in quelle basse della classifica.

Le squadre del girone A di Serie D si preparano all’ultimo sforzo prima della sosta pasquale, in vista anche del turno infrasettimanale previsto per mercoledì.

Il Vado spera di presentarsi a quell’appuntamento davanti al Ligorna: i rossoblu hanno raggiunto l'alto Piemonte per sfidare il Gozzano, mentre la capolista ha dovuto limitare i chilometri rispetto alla diretta concorrente, attesa dalla Valenzana (battuta 6-1 proprio dalla squadra di Sesia nello scorso week end).

Dopo i successi di Club Milano e Derthona negli anticipi di ieri, acquistano ulteriore peso Asti-Celle Varazze e Cairese-Imperia.

Mister Boschetto punta a tornare dal “Censin Bosia” con un risultato positivo, mentre i valbormidesi metteranno alla prova la capacità di reazione dei nerazzurri (privi dei propri tifosi) dopo la discussa sconfitta interna contro la Biellese.