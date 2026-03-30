Calcio | Il Borghetto rialza subito la testa, Di Crescenzo e la punizione di Di Bella piegano l'Altarese (VIDEO)

I sette gol incassati la scorsa settimana dall'Ospedaletti non hanno inciso sul morale del Borghetto.
I granata di mister Perrone hanno reagito nella maniera migliore, battendo all'Oliva 2-1 l'Altarese.
Una vittoria fondamentale per mantenere vive le possibilità di salvezza, arrivata grazie alla magia su punizione di Di Bella.
L'attaccante borghettino prosegue nel suo magic moment, con una media gol altissima dal giorno del suo rientro in campo.
BORGHETTO - ALTARESE 2-1
Marcatori: 5’ Di Crescenzo, 25’ Briano M., 80’ Di Bella.
Borghetto: Metani, Quartieri, Dileo, Sabia S., Sanfilippo, Gatto, Condorelli (35’ Sara F.), Amendola, Vignaroli, Di Bella (90’ Guga), Di Crescenzo (85’ Vannozzi). All.: Perrone.
Altarese: Provato, Gallo F., Saino R. (60’ Zaccariello; 21’ Ndiaye), Crovella, Gallo M., Puglia, Romano, Briano M. (75’ Domeniconi), Gagliardi, Pazmino Intriago (65’ Sow), Saino F. (60’ Guastamacchia). All.: Ponte.
Arbitro: Minniti di Genova.