Calcio | Il Cengio macina numeri record, anche l'Ospedaletti deve cedere il passo ai granata di Chiarlone

Il Cengio sta provando in ogni modo a riuscire a ridurre il gap rispetto al Ventimiglia per riuscire ad ottenre il pass per i playoff.
La regola dei sette punti non permette errori ai valbormidesi, capaci di ottenere nelle ultime dieci partite ben nove vittorie e un solo pareggio, proprio sul terreno di gioco dei frontalieri.
Un ruolino di marcia identico a quello della capolista Virtus Sanremo: merito del lavoro di mister Chiarlone e del suo gruppo, per spirito e unione molto simile a quello protagonista con i colori della Carcarese.
Ieri l'Ospedaletti ha comunque reso la vita dura al Cengio: gli orange si sono presentati in valle sena alcun timore reverenziale, disputando 90 minuti di buona qualità.
La giocata giusta è riuscito però a trovarla Zizzini, il più lesto a ribadire in rete la respinta di Bazzoli sulla conclusione di Volga.
Gli ospiticercano subito il pareggio a inizio ripresa con Molinari (attento Rizzo nell'occasione). mentre El Kamli calcia alto dall’interno dell’area piccola. L'occasione del raddoppio granata arriva con Zizzini, ma Bazzoli si fa trovare pronto.
Cengio - Ospedaletti 1-0
Marcatori: 40’ Zizzini
Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Rotolo, 20 Sartori, 6 Russo, 7 El Kamli I. (71’ 14 Santarsiero), 8 Molinari, 9 El Kamli M., 10 Zito, 11 Turrini (63’ 15 Barbagallo)
A disposizione: 12 Gallo, 13 Di Luca, 16 Lanteri, 17 Zandonà
Allenatore: Fabio Luccisano
Cengio: 1 Rizzo, 2 Gallesio, 3 Croce F., 4 Croce S., 5 Rizzo, 6 Meta, 7 Seccafen, 8 Sylla, 9 Zizzini, 10 Siri (70’ 20 Canaparo), 11 Volga (58’ 14 Venturino)
A disposizione: 12 Barbiero, 13 Noro, 15 Negro, 16 Pesce, 17 Reale, 18 Freccero, 19 Dicianni
Allenatore: Loris Chiarlone
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)