Calcio | Il Quiliano & Valleggia rompe l'incantesimo nel girone di ritorno, la prima big a cadere è la Golfodianese

Ce l'ha fatta finalmente il Quiliano & Valleggia, in questo 2026, a battere una big del girone A.
Fino ad oggi gli scontri con squadre d'alta fascia non avevano portato punti all'undici di mister Molinaro, mentre il percorso era stato praticamente perfetto contro i club che militano nella zona medio bassa della classifica.
Finalmente l'incantesimo per i biancorossoviola si è rotto ieri pomeriggio, grazie la successo per 2-1 sulla Golfodianese.
La sterzata all'incontro l'ha data Fusetti sul finire del primo tempo, grazie alla doppietta realizzata in poco più di dieci minuti.
Di Mrahi il gol della bandiera ospite, arrivato al 35' minuto della ripresa,
QUILIANO & VALLEGGIA - GOLFO DIANESE 2-1
Marcatori: 33’ Fusetti (Q), 45’ Fusetti (Q), 80’ Mrahi (G).
Quiliano & Valleggia Ghizzardi, Morchio, Mata K., Sadiku, Olivieri, Cestelli, Andreazza, Mata E., Fusetti, Grippo, Bianco.
Allenatore: Molinaro.
Golfo Dianese Cacciò, Bertoli, Fazio, Pozzato, Schievenin, Zambruno, Arrigo, Guastamacchia, Greco, Folco, Mrahi.
Allenatore: Vindigni.
Arbitro: Zunino di Genova.