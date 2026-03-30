Calcio | Torneo delle Regioni Under 15. I risultati della terza giornata e le squadre qualificate, Liguria battuta 2-0 dalla Toscana

Si chiude la fase a gironi nella categoria Giovanissimi alla 62ª edizione del Torneo delle Regioni. Oltre al Lazio già certo da ieri, si qualificano ai quarti di finale come prime del girone Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia (unica a punteggio pieno) ed Emilia-Romagna, quest’ultima in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti come previsto in caso di classifica avulsa. Nel Girone E, infatti, concludono a sei punti la formazione di Turci, le Marche e la Puglia: il conteggio dei gol lancia gli emiliani in vetta e mette i padroni di casa in seconda posizione.

Ai fini del sorteggio, il Lazio finisce nell'urna 2 (meglio l'Emilia per differenza reti) insieme alle tre migliori seconde Campania, Veneto e Puglia, tutte con sei punti. Tagliati fuori gli Under 15 del Piemonte Valle d’Aosta, anche loro a quota sei, ma con la differenza reti peggiore rispetto alle altre.

Rispetto alla scorsa edizione, si riconfermano tra le migliori otto d’Italia la metà delle Regioni qualificatesi ai quarti in Sicilia: Lombardia, Emilia-Romagna - anche in questa occasione come prime - Lazio e Veneto. Per la Puglia si tratta di un ritorno dopo quattro edizioni.

Girone A: la Campania supera l’Abruzzo 2-0 con un gol per tempo: apre con una gran conclusione da fuori Monticelli, chiude Xhafa con un sinistro a incrociare. Stesso risultato e tempistiche per il 2-0 della Lombardia alla Sicilia: vantaggio con la girata di Rottoli, nella ripresa consolida Curti con un destro sporcato dal limite.

Girone B: la Toscana batte la Liguria 2-0, tutti i gol nel primo tempo: nel giro di tre minuti tra il 22’ e il 25’ a segno Campani e Gazzarri. Di misura il Piemonte VdA sulla Calabria: apre Rocco dopo appena 5’ di gioco, ma il secondo successo non basta per andare avanti.





TOSCANA U15 – LIGURIA U15 = 2 - 0

Reti: Campani, Gazzarri

TOSCANA: Bagatti, Bartolozzi, Bianchi, Campani (Cavallini), Carmazzi (Cresti), Conforti, Gazzarri (Giomarelli), Ghinea, Lattanzi (Cappelli), Pratali (Dani), Tafani (Rogai). A disposizione: Giovannelli, Fiore, Lunghini. CT: Teglia

LIGURIA: Bellamacina, Bracco, Cadoni, Calcagno, Castoro, Martelli, Cugnasco, Musante, Pinasco, Soldati, Turchino. A disposizione: Rinaldi, Airenti , Bertoletti, Bianco, Melandri, Obino, Perato, Sismondini, Verdetti. CT: Cardini



Girone C: inutili ai fini del passaggio ai quarti entrambi i match terminati col punteggio di 1-0. L’Umbria batte il Lazio grazie al tiro cross di Bellini, mentre a Bolzano basta Baumgartner per superare la Basilicata.

Girone D: il Friuli Venezia Giulia supera in rimonta il Veneto per 2-1. La formazione di Parise passa in vantaggio con Sartori servito dalla sponda di Zanchetta, nella ripresa i ragazzi di Novati la ribaltano con due calci di punizione di Nani e Baldin. La Sardegna batte il Molise 3-0, tutte le reti nel primo tempo: apre e chiude Lepori, a segno anche Urru.

Girone E: netto 5-0 dell’Emilia-Romagna sul Trento. I ragazzi di Turci passano in vantaggio con un’autorete, poi nella ripresa affondano Morrone, Palmieri e una doppietta di Barani. Inutile il successo di misura delle Marche sulla Puglia, decide l’incontro Pezzola all’8’ della ripresa.