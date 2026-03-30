Calcio | Torneo delle Regioni. Under 17. Il pari con la Toscana non basta per accedere ai quarti, i risultati della terza giornata e le squadre qualificate

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Finisce non senza rimpianti l'avventura della Liguria Under 17 al Torneo delle Regioni. A pesare sulle possibilità di qualificazione ai quarti di finale è stata la sconfitta d'esordio contro la Calabria.

Il pareggio odierno ha relegato la squadra di Rossi e Oddone al terzo posto, fuori anche dal possibile ripescaggio tra le migliori seconde.

L’avvio dei ragazzi toscani è aggressivo e dopo pochi minuti sfiorano subito il vantaggio con un palo che fa tremare la porta avversaria. Superato lo spavento iniziale, la Liguria prende le misure e la partita si incanala su binari di grande equilibrio, con continui ribaltamenti di fronte.

A rompere l’inerzia è un episodio da palla inattiva: una punizione battuta rapidamente sorprende la difesa toscana e Castrofilippo ne approfitta per firmare l’1-0. La reazione della Toscana è immediata e insistita, ma trova sulla propria strada un attento Bellebuono. Dopo una lunga pressione, fatta di corner e tentativi ravvicinati, il pareggio arriva allo scadere del primo tempo: al 41’ Cuni, servito da Nencini, riesce a superare la resistenza ligure.

Nella ripresa il copione non cambia: la Toscana parte forte e dopo appena tre minuti passa in vantaggio con la rete di Andres. Sembra il momento decisivo, ma la Liguria resta in partita e trova nuovamente il pareggio ancora con Castrofilippo.

Ad accedere ai quarti sono Campania, Toscana, Lazio, Friluli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Con loro le tre migliori seconde: Abruzzo, Calabria e Marche.







TOSCANA U17 – LIGURIA U17 2 - 2

Reti: Castrofilippo (2), Cuni, Andres

TOSCANA U17: Bracci, Andres, Cecchi, Cuni, D'Onofrio, Fogli, Giovannini, Lenci, Morosino, Romani, Salvadori. A disposizione: Sebastiano, Bracaloni, Ceccherini, Da Frassini, De Angeli, Durgoni, Liistro, Nencini, Serafini. CT: Zanobini

LIGURIA U17: Bellebuono, Albarelli, Bozzo, Bruzzone, Calla', Castrofilippo, Costa, Gamberi, Lamberi, Renna, Zouggarh. A disposizione: Soldano, Cannavale, Denegri, Gilardi, Maccaferri, Marino, Menegatti, Resasco, Saraceni. CT: Rossi





GIRONE A

Abruzzo U17 – Campania U17 0-1

Sicilia U17 – Lombardia U17 2-2



Classifica Generale

Campania 7 (DR +3)

Abruzzo 6 (DR +4)

Sicilia 2 (DR -2)

Lombardia 1 (DR -5)





GIRONE B

Calabria U17 – Piemonte VdA U17 0-0

Toscana U17 – Liguria U17 2-2



Classifica Generale

Toscana 5 (DR +2)

Calabria 5 (DR +1)

Liguria 4 (DR 0)

Piemonte VdA 1 (DR -3)





GIRONE C

Basilicata U17 – Bolzano U17 0-2

Lazio U17 – Umbria U17 3-1



Classifica Generale

Lazio 9 (DR +6)

Bolzano 4 (DR +1)

Umbria 4 (DR +2)

Basilicata 0 (DR -9)





GIRONE D

Friuli Venezia Giulia U17 – Veneto U17

2-1 Sardegna U17 – Molise U17 1-0



Classifica Generale

Friuli Venezia Giulia 9 (DR +3)

Veneto 4 (DR +1)

Sardegna 3 (DR -2)

Molise 1 (DR -2)





GIRONE E

Emilia Romagna U17 – Trento U17 1-1

Puglia U17 – Marche U17 1-4



Classifica Generale

Emilia Romagna 7 (DR +2)

Marche 6 (DR +3)

rento 4 (DR +2)

Puglia 0 (DR -7)