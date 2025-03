Calcio, Promozione. Il Finale si sveglia nel secondo tempo, il Pontelungo fa suoi i tre punti grazie a Chariq, Destito e Calcagno

PONTELUNGO - FINALE 3-2 (Chariq 13', Destito 29', Calcagno 36', Trevisano 54', Caligaris 89')

51' nulla di fatto, finisce qua: vince il Pontelungo 3-2

50' ultimo piazzato per il Finale, dentro anche Scalvini

46' esce proprio Asteggiante, dentro Badoino

45' saranno cinque i minuti di recupero. Ammonito Asteggiante

44' esce Dagnino dopo il gol, dentro Mallarino

44' SUL CORNER ECCO UN ALTRO COLPO DI TESTA VINCENTE, E' DI CALIGARIS

43' murato Dagnino da Ghiozzi

42' esce Chariq, entra Ferrari

39' non si sa come, ma il Pontelungo fallisce il poker in area, dopo che la sfera era anche rimasta li

39' sul taccuino anche Arzarello

36' ammonito Chariq

33' si è affievolita la spinta del Finale, decisamente meglio i giallorossi nei primi venti minuti

27' esce Rocca, minuti per Trucchi

24' altro squillo dei giallorossi con Palumbo che salta facilmente Bolia dopo il lancio di Belvedere, conclusione non delle migliori

23' aveva trovato il poker il Pontelungo, tocco di mano però a deviare la gran punizione di Chariq da posizione defilata

21' ammonito Renda

19' cambia il Pontelungo, entra Gerini, esce Destito

17' aveva siglato il 2-3 il Finale, ma l'assistente ha segnalato il fuorigioco sul gol di Caligaris, che aveva ricevuto il cross di Palumbo dalla sinistra: proteste dei giallorossi per un offside dubbio

15' ripartiti dopo pochi secondi e qualche sorriso, poco dopo il Finale ancora pericoloso con Renda, murato dall'interno dell'area. Sta iniziando a farsi sentire Zanardini, rientro dagli spogliatoi non dei migliori

14' bizzarra interruzione, si è attivato un irrigatore al "Riva"

13' cross di Palumbo, deviazione di Farinazzo e poi ci mette la mano Ghiozzi ad evitare l'autogol, ha preso coraggio il Finale

12' ci prova Arzarello su corner, stacco alto

10' Palumbo e Bertozzi per Ballone e Cafarotti nel Finale

9' Accorcia il Finale, stacco di Trevisano sul cross di Belvedere

6' ammonito Bolia

3' vicino al poker il team granata, da un corner palla direttamente sul montante del secondo palo, ci aveva provato Marquez

16:03 ripartiti

cambi: nel Pontelungo Bolia - Corciulo, nel Finale Trevisano - Nazarenko

SECONDO TEMPO

48' termina il primo tempo. Servirà una vera e propria impresa ai giallorossi per almeno pareggiarla, ma l'atteggiamento è stato tutt'altro che positivo, pesano anche gli errori difensivi

46' ad un passo il Finale ad accorciare, palla in angolo dopo una carambola sul tiro di Cafarotti, di Roascio il salvataggio sulla linea. Sul capovolgimento di fronte, Ardissone scappa via a Pastorino e una volta in area viene murato da Scalvini

45' tre di recupero, si mormora già sulla panchina finalese in ottica secondo tempo

42' ad un passo dal poker Corciulo, inserimento giusto e scarico di Chariq, la blocca Scalvini

36' E' NOTTE FONDA PER IL FINALE, 3-0 PONTELUNGO. Lancio per Calcagno che sulla sinistra arriva fino in area, poi il tiro a battere ancora Scalvini

29' RADDOPPIA IL PONTELUNGO, PRIMO GOL IN PRIMA SQUADRA PER DESTITO. Perde palla nuovamente il Finale, Arzarello troppo morbido nel contrasto con Marquez e ne approfittano i granata, palla poi dal limite per Destito che beffa Scalvini con una conclusione precisa che lascia impietrito il portiere ospite

27' un corner per i giallorossi, conquistato da Caligaris. Sul cross nulla di fatto e azione che si chiude con il tentativo di Belvedere alto

25' si fa solo ora la sostituzione, entra Risso. Ballone davanti alla difesa

24' si gioca per il momento, giallorossi in dieci

23' piove sul bagnato in casa Finale, si ferma Genta, pare un problema muscolare

22' ammonito Ballone, aveva concesso il vantaggio l'arbitro sul contropiede granata nato dopo una palla inattiva ribattuta del Finale

19' altro pallone perso, stavolta di Nazarenko, altro tiro dei granata, ci ha riprovato Chariq, conclusione che non è precisa verso il secondo palo. La panchina finalese ordina subito il cambio di fascia tra Caligaris e Nazarenko, l'ucraino a destra, l'ex Loano a sinistra

18' in evidente difficoltà il Finale nelle uscite dal basso, ruba palla il Pontelungo che poi arriva a concludere, sfera però che non trova lo specchio

13' PONTELUNGO AVANTI ALLA PRIMA OCCASIONE! CHARIQ A SEGNO. Da sinistra a destra, con Destito anche coinvolto, poi palla a Chariq che dopo una finta incrocia e batte Scalvini in area

11' qualche problemino per Renda, necessario l'intervento della panchina, ma sembra poter rientrare il numero nove. Inizio soft al "Riva", poco da segnalare e ritmi non altissimi

5' squalificato Halaj, presente invece in tribuna Scalia nel Finale. Nell'undici, le uniche variazione rispetto a settimana scorsa è sono Dagnino e Ballone, in panchina addirittura Illiante. Durante il riscaldamento, premiate le leve granata che si sono laureate campioni provinciali

1' subito al tiro i granata, ci prova Destito, palla facilmente preda di Scalvini

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

Ci sono punti pesanti in palio al "Riva" sia per il Pontelungo che per il Finale. I granata, incerottati, non stanno vivendo un gran periodo e la squadra di Zanardini ha perso il terzo posto, ora distante tre punti. Non è tanto meglio il momento dei giallorossi, terz'ultimi e reduci da un scontro diretto importante perso e oggi chiamati ad una prova di livello per conquistare punti d'oro in chiave salvezza.

Formazioni

PONTELUNGO: Ghiozzi, Corciulo, Calcagno, Roascio, Farinazzo, Asteggiante, Lorenzo Destito, Marquez, Rocca, Ardissone, Chariq

A disposizione: Breeuwer, Gerini, Cerrato, Calandrino, Bolia, Ferrari, Trucchi, Badoino, Fazio

Allenatore: Zanardini

FINALE: Scalvini, Nazarenko, Caligaris, Genta, Pastorino, Arzarello, Ballone, Dagnino, Renda, Cafarotti, Belvedere

A disposizione: Martinetti, Bertorello, Mallarino, Bertozzi, Palumbo, Risso, Trevisano, Illiante

Allenatore: Delucis (Scalia squalificato)

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Filippo Bruzzone (Genova)