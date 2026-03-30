Calcio | Torneo delle Regioni. Under 19, La Liguria batte 3-2 la Toscana ed è prima nel girone! I risultati e tutte le squadre qualificate

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TOSCANA - LIGURIA 2 - 3

Reti: De Marco, Baroni, Campolo, Canepa, Robi



TOSCANA: Giusti, Baroni, Cellai, Gaffarelli, Gallorini, Geri, Lucchesi, Nyamsi (Rosselli), Ragghianti, Romanelli, Angelotti. A disposizione: Massellucci, Arcadipane, Colledan, Massaro, Mernacaj, Montagna, Robi, Salvadori. CT: Massai



LIGURIA: Lo Bianco, Barletta, Campolo, Dall'asta, De Mattei, Delpino, Ditillo, Mataloni, Pacciani, Siri, De Marco. A disposizione: Agolli, Bojang, Canepa, Corrado, Corrado, De Lucia, Durante, Prudente, Temani. CT: Chiappucci



Serviva una prestazione di carattere alla rappresentativa di Chiappucci, e i ragazzi liguri hanno risposto nel migliore dei modi, centrando una vittoria fondamentale e il passaggio del turno.

A sbloccare il match è stata proprio la Liguria dopo meno di mezz’ora, premiando un avvio ordinato e concreto. La reazione della Toscana non si è fatta attendere, con il momentaneo pareggio firmato da Baroni, ma i liguri non hanno mai perso compattezza e fiducia.

L’episodio chiave arriva a inizio ripresa: dopo un gol annullato alla Toscana, la Liguria colpisce con freddezza. È Campolo, autentica spina nel fianco della difesa avversaria, a firmare il nuovo vantaggio al 9’ della ripresa, indirizzando definitivamente la gara.

Da quel momento la squadra di Chiappucci gestisce con maturità, trovando anche il terzo gol con Canepa che chiude i conti e certifica la superiorità ligure. Utile ai tabellini, nel finale, la rete di Robi che serve solo a rendere meno amaro il passivo per una Toscana comunque mai doma.

La Liguria conquista così il primato nel girone B e stacca il pass per i quarti insieme a Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Migliori seconde Puglia, Sardegna e Calabria.





GIRONE A



Risultati:

Abruzzo U19 – Campania U19: 0-0

Sicilia U19 – Lombardia U19: 0-1



Classifica:

Lombardia: 6 (DR +2)

Abruzzo: 5 (DR +1)

Campania: 4 (DR 0)

Sicilia: 1 (DR -3)





GIRONE B



Risultati:

Calabria U19 – Piemonte VdA U19: 2-0

Toscana U19 – Liguria U19: 2-3



Classifica:

Liguria: 7 (DR +2)

Calabria: 5 (DR +2)

Toscana: 2 (DR -1)

Piemonte VdA: 1 (DR -3)





GIRONE C



Risultati:

Basilicata U19 – Bolzano U19: 0-4

Lazio U19 – Umbria U19: 1-1



Classifica:

Lazio: 5 (DR +1)

Umbria: 5 (DR +1)

Bolzano: 3 (DR +2)

Basilicata: 2 (DR -4)





GIRONE D

Risultati:

Friuli Venezia Giulia U19 – Veneto U19: 1-0

Sardegna U19 – Molise U19: 2-0



Classifica:

Friuli V.G.: 7 (DR +3)

Sardegna: 6 (DR +1)

Veneto: 3 (DR -1)

Molise: 1 (DR -3)





GIRONE E

Risultati:

Emilia Romagna U19 – Trento U19: 0-2

Puglia U19 – Marche U19: 1-0



Classifica:

Emilia Romagna: 6 (DR +1)

Puglia: 6 (DR +1)

Trento: 3 (DR 0)

Marche: 3 (DR -2)