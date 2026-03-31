Calcio | Il Millesimo vince anche in corsia, consegnate le uova di cioccolato ai giovani pazienti dell'ospedale San Paolo

Una delegazione del Millesimo ha fatto visita nella mattinata odierna al reparto pediatrico dell’Ospedale San Paolo, consegnando alcune uova di Pasqua ai bambini ricoverati.

L’iniziativa ha voluto offrire un momento di leggerezza ai più piccoli, accompagnato anche dalla consegna di un poster realizzato da Fabrizio Zaccardo, firmato dai bambini e ragazzi del club, dai giocatori della Prima Squadra e dalla dirigenza.

"Ci teniamo a ringraziare il Dott. Alberto Gaiero e la sua equipe - ha dichiarato la dirigenza giallorossa - per la straordinaria disponibilità e accoglienza.

Il piu grande ringraziamento va al nostro dirigente Marco Locci e a sua moglie Erica che hanno organizzato questo bel momento".





