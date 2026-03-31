Giudice Sportivo | Serie D. Il Ligorna perde Vuthaj per due giornate, Vado senza Bondioli contro il Chisola

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 29/ 3/2026
ALLENATORI
SCOTTO ANDREA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ARCIDIACONO ANDREA (DERTHONA FBC 1908)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FINIZIO DAVIDE (BIELLESE 1902)
GILLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ARCIDIACONO ANDREA (DERTHONA FBC 1908)
GARE DEL 29/ 3/2026
CALCIATORI ESPULSI
VUTHAJ DARDAN (LIGORNA 1922)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIREDDA MARCO (LIGORNA 1922)
BONDIOLI ANDREA (VADO FC 1913)
DE PONTI ORSO MARIA (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CIANCIO SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GATTO EMANUELE (ASTI) CANONICI GIOVANNI (BRENO)
GIORCELLI NICOLO (CAIRESE)
DONAGGIO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ABONCKELET DUC MADY ARROUN (VADO FC 1913)