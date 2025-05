Atletica Arcobaleno: ai Campionati Regionali Individuali oro per la staffetta 4x100 Allieve

Weekend ad Imperia per i Campionati Regionali Individuali Allieve ed Allievi di atletica leggera.

L’unico oro per l’Atletica Arcobaleno Savona arriva dalla staffetta 4x100 Allieve che, schierata nella formazione Martina D’Urso-Lara Dieci-Giulia Malgrati-Beatrice Carè si è imposta in 53.05.

Diversi i piazzamenti da podio: partendo dalle allieve citiamo il 2° posto della martellista Marta Pitzus (al personale con la misura di m. 35,53) e le medaglie di bronzo conquistate da Chiara Protto (sia nel disco, con la misura di m. 22.21, che nel giavellotto, con un miglior lancio di m. 24.06) e da Sara La Torre (m. 4.55 nel salto in lungo). Due terzi posti anche per la mezzofondista Giorgia Bongiovanni (5.12.67 sui 1500 e 2.30.03 sugli 800).

In campo maschile ottime prove dei velocisti Federico Chellini (2° sui 200 con il crono di 23.49 e 3° sui 100 corsi in 11.31) ed Andrea Biale (per lui il bronzo sui 200 in 23.49 ed il 4° posto sui 100 con 11.40).

Medaglie d’argento per i lanciatori Gabriele Carta (giavellotto a m. 40,13) e Francesco Musante (27.25 nel disco), nonché per il lunghista Enzo Victorino Peragine (buon miglior salto a m. 6.35).

Daniele Caviglia ha concluso i 1.500 metri in 5° posizione, chiudendo con il nuovo personale di 4.39.97.

A completamento del quadro dei migliori risultati citiamo il 5° posto sui 400 di Giulia Malgrati (1.04.49), gara in cui Maria Teresa Del Gobbo si è migliorata sino a 1.04.97 giungendo 6° (per Maria Teresa anche un piazzamento in 5° posizione sugli 800, corsi in 2.34.02).

Lara Dieci si è classificata al 5° posto nell’alto valicando l’asticella a 1.40.

Purtroppo sfortunata la talentuosa Lisa Vitiello che, tra le favorite sui 400 ostacoli, ha incoccato l’ultima barriera, rinunciando a completare la gara.

Nelle gare riservate al settore assoluto vittoria per Beatrice Musso nel disco (m. 33,03 la sua miglior misura) e buone prestazioni per Letizia Leoni (100 piani in 13.34), Elisa Montaldo (4.76 nel lungo), Luana Gavioli (categoria SF50, martello a 24.04).

Leonardo Zetti centra il nuovo primato personale sui 100, corsi in finale in 11.23 (che ha fatto seguito all’11.15 della batteria, purtroppo ventoso.

Luca Conte rientra alle gare dopo un lungo stop per infortunio e termina un buon 800 in 4° posizione, con il primato personale di 2.02.70.

L’esperto Roberto Fazio realizza un buon 40.20 nel giavellotto, con l’attrezzo di categoria da gr. 700).



MULTIPLE A BRESCIA: GIORGIA TAGLIAPIETRA A 3.450 PUNTI

Giorgia Tagliapietra ha optato per trascorrere il weekend in quel di Brescia, partecipando ai Campionati Regionali Lombardi “open” di prove multiple.

Punteggio finale di 3.450 punti ed alcune valide prestazioni, quali il 27.71 realizzato sui 200 ed il 16.88 con cui ha portato a compimento la gara dei 100 ostacoli.

*nella gallery il podio 200 allieve e 1500 allieve