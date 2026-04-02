Calcio | Albissole. Coppa al cielo per Barisone e Pastorino: "Vincere un trofeo con questa maglia ha un sapore particolare" (VIDEO)

Da albisolesi, ottenere un trofeo con la maglia di casa, rappresenta sicuramente un orgoglio in più.
Lo si leggeva chiaramente sui volti di Lorenzo Barisone e Daniele Pastorino.
Il numero uno ceramista ha guidato con grande sicurezza il reparto difensivo contro l'Angelo Baiardo, mentre ancora una volta il laterale destro ha macinato chilometri con grande intelligenza tattica. Un'evoluzione impressionante per il giocatore classe 2002, capace di sfruttare al meglio le proprie doti atletiche sull'intera corsia laterale.