Calcio | Chisola. Ascoli replica a Sesia: "Capisco l'adrenalina, ma non mi sarei mai comportato come lui" (VIDEO)

Un avvio in apnea poi, dopo mezz'ora di difficoltà, il Chisola è riuscito a prendere le redini del gioco al Chittolina, trovando il gol del vantaggio con Cavallotti a inizio ripresa.
Una prova di qualità quella dei torinesi, capitolati nel finale con il rigore di Vita e il tap in da pochi passi di Raffini.
Nel finale i due tecnici sono stati espulsi, con mister Ascoli pronto a reagire all'esultanza del collega Sesia. La nota positiva di giornata arriva però dal raggiungimento del primo posto matematico nella classifica della valorizzazione giovani: un bell'orgoglio per l'intera società Chisola.