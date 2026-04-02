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Calcio | 02 aprile 2026, 18:26

Calcio | Chisola. Ascoli replica a Sesia: "Capisco l'adrenalina, ma non mi sarei mai comportato come lui" (VIDEO)

"Oggi ci siamo aggiudicati matematicamente il premio valorizzazione giovani, mi auguro che questi ragazzo possano conquistare i playoff"

Calcio | Chisola. Ascoli replica a Sesia: &quot;Capisco l'adrenalina, ma non mi sarei mai comportato come lui&quot; (VIDEO)

Un avvio in apnea poi, dopo  mezz'ora di difficoltà, il Chisola è riuscito a prendere le redini del gioco al Chittolina, trovando il gol del vantaggio con Cavallotti a inizio ripresa.

Una prova di qualità quella dei torinesi, capitolati nel finale con il rigore di Vita e il tap in da pochi passi di Raffini.

Nel finale i due tecnici sono stati espulsi, con mister Ascoli pronto a reagire all'esultanza del collega Sesia. La nota positiva di giornata arriva però dal raggiungimento del primo posto matematico nella classifica della valorizzazione giovani: un bell'orgoglio per l'intera società Chisola.

Lorenzo Tortarolo

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