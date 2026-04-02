Calcio. Il Ligorna non va oltre lo 0-0 con la Cairese, gli highlights del match (VIDEO)

La sintesi a cura del club genovese:
LIGORNA – CAIRESE 0-0
LIGORNA : Rodriguez Caparroz, Dellepiane, Scannapieco, Pastore, Vassallo (Carlini 1' st), Rosa, Sabbione, Bruzzo (Di Masi 32' st), Costantino (Sodini 43' st), Tiana (Vitali 24' st), Pallavicini (Busto 1' st)
A disposizione: Corci, Vernetti, Zenati, Lurani.
All.: Pastorino
CAIRESE: Cat Berro, Boveri, Turone (Jebbar 24' st), Anselmo, Giorcelli, Graziani G. (Zanon 37' st), Gargiulo, Castiglia (Gulli 17' st), Sancinito (Deseri 32' st), Graziani T. (Spatari 10' st), Federico
A disposizione: Ceppi, Scarrone, Vignaroli, Piacenza
All.: Floris
Arbitro: Tavassi
Assistenti: Valenti, Russo