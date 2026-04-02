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Calcio. Gli auguri per le festività pasquali da Franco Rebella
sabato 04 aprile
Calcio | Tornei Estivi. Il Trofeo Città di Albenga chiama, Sabia Estate risponde presente
Calcio | Angelo Baiardo sconfitto in finale dall'Albissole, Mariani: "3-0 troppo pesante, ma abbiamo incrociato una squadra forte" (VIDEO)
Calcio | Seconda Categoria B. Sassello in scioltezza sulla Carcarese U21, i padroni di casa dominano il recupero
Calcio | Albissole, finalmente la Coppa al cielo per Vierci: "Contento per la doppietta, contro l'Angelo Baiardo non abbiamo mollato un secondo" (VIDEO)
Calcio, Sanremese. Prosegue il restyling dello stadio Comunale, il presidente Masu: "Auspichiamo una concessione almeno decennale"
GIudice Sportivo | Prima Categoria. Non mancano le sanzioni per le formazioni savonesi
Calcio | Gli auguri pasquali del presidente Giulio Ivaldi
Calcio | Vigilia di Pasqua con recupero per Sassello e Carcarese Under 21
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FOTONOTIZIA. Vadino sei salvo, il pari di Altare vale la permanenza nella categoria
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02 aprile 2026, 11:45
Calcio | L'Albissole vince la Coppa Promozione, il videoracconto della festa biancoceleste
La squadra di Cattardico ha battuto 3-0 l'Angelo Baiardo grazie al rigore di Macagno e alla doppietta di Vierci
Le immagini della festa al Casarino di Cogoleto:
Lorenzo Tortarolo
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