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Calcio | 02 aprile 2026, 11:45

Calcio | L'Albissole vince la Coppa Promozione, il videoracconto della festa biancoceleste

La squadra di Cattardico ha battuto 3-0 l'Angelo Baiardo grazie al rigore di Macagno e alla doppietta di Vierci

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Le immagini della festa al Casarino di Cogoleto:

Lorenzo Tortarolo

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