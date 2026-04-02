Calcio | Nolese. La finale di Coppa contro l'Andrea D'Oria si disputerà al Baciccia - Ferrando di Pra

Dopo il "rinvio" della finale, inizialmente calendarizzata per sabato 4 aprile, il Comitato Regionale Ligure ha fissato la nuova data per il match tra la Nolese el'Andrea D'Oria.
Il match si disputerà mercoledì 15 aprile, alle ore 20.00, sul campo neutro del "Baciccia Ferrando", impianto situato nel quartiere di Prà a Genova.
La finale si giocherà in gara unica: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora persistesse l’equilibrio, il trofeo verrà assegnato ai calci di rigore.