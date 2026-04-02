Calcio | Serie D. Il turno infrasettimanale chiama, è l'ora della verità per Vado e Ligorna

Il turno infrasettimanale, la sosta pasquale e poi l'ultimo scatto verso la Serie C.

Con cinque gare alla fine ormai Vado e Ligorna non hanno più margine di errore nella corsa verso il calcio professionistico.

Per le squadre di Sesia e Pastorino si profila un doppio turno interno contro il Chisola e la Cairese.

I torinesi non sono riusciti a mantenere il ritmo forsennato del girone d'andata, ma possono rappresentare sempre un ostacolo non indifferente da superare. Sul fronte rossoblu non ci sarà Bondioli sotto squalifica, ma è atteso il rientro in difesa di Messina.

Discorso similare per i gialloblu di Floris. Capaci di limitare le sconfitte sulle dita di una mano negli ultimi mesi e alla ricerca degli ultimi punti necessari per ottenere la quota salvezza.

Mister Boschetto punta invece, contro il Derthona, a dare seguito alla propria striscia positiva. I bianconeri del presidente Cavaliere hanno fatto davvero fatica a macinare punti al Coppi, ma hanno ritrovato gol e una graduatoria più serena grazie al 3-0 in casa del Novaromentin.

Tutte le partite del turno infrasettimanale si disputarenno alle 15:00, salvo Saluzzo - Sanremese.