Torneo "Solidarity Cup" a Savona, raccolti 700 kg di beni di prima necessità per le popolazioni vittime di conflitti e crisi umanitarie (FOTO)

340 kg di beni di prima necessità raccolti oltre a quelli donati da Caritas Savona arrivando così a più di 7 quintali.

Questo il grande risultato raggiunto dalla seconda edizione della "Solidarity Cup", il torneo di calcio a 7, basket e pallavolo che si è svolto domenica scorsa nel campo della chiesa di San Dalmazio a Savona.

Il materiale, generi alimentari non deperibili, igiene personale e didattica, verrà inviato alle popolazioni vittime di conflitti e crisi umanitarie. La distribuzione sarà svolta in collaborazione con l'organizzazione no profit Music for Peace.

Hanno partecipato l torneo di calcetto donando un pacco riempito con beni utili OneloveFc, Casa Itaca, gli Amici del Mediterraneo, il Ceis Quiliano, Avis Albisola, i Lavagnola Fc e gli Amici di Gero.

"Non c'è niente per me di più appagante del vedere realtà impegnate nel sociale sul territorio incontrarsi e connettersi tra loro, creando un qualcosa di così bello e sano - ha detto l'organizzatore Marco Giguet - Sport, amicizia, interculturalità, solidarietà e 340kg di beni di prima necessità raccolti, che sommati a quelli donati da Caritas Savona ammontano a più di 7 quintali giunti infine al Music for Peace. Un immenso grazie alle ragazze della pallavolo, a chi mi aiutato nell'organizzazione e a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta o che sono semplicemente passati a salutarci".