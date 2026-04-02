Calcio | Serie D, il Vado si prende la vetta in solitaria! Chisola ribaltato nel finale da Vita e Raffini, rossoblu a +2 sul Ligorna

VADO - CHISOLA 2-1 (88' Vita rig., 90' Raffini - 50' Cavallotti)

E' FINITA! IL VADO E' PRIMO IN CLASSIFICA IN SOLITARIA! I rossoblu, nonostante una delle prestazioni meno brillanti del campionato, ribaltano tutto a cavallo del novantesimo grazie ai gol di Vita e Raffini. Con il pareggio a reti bianche tra Ligorna e Cairese, la squadra di Sesia, espulso insieme ad Ascoli in un finale incandescente, sale in testa alla classifica a +2 sui genovesi

97' Vita guadagna rimessa laterale nei pressi della bandierina, scorrono i secondi

96' l'occasione per il Chisola! Colpo in testa in tuffo di Heinzen, Bellocci è attento e la blocca a terra

93' si andrà avanti fino al 98', recupero iniziato ora dopo il parapiglia successivo alla rete di Raffini

91' TENSIONE ALLE STELLE SUL RETTANGOLO DI GIOCO! RISSA FURIBONDA CHE COINVOLGE ANCHE LE DUE PANCHINE, VOLANO PAROLE TRA SESIA E ASCOLI, ALLONTANATI DAL CAMPO

90' RAFFINIIII! RAFFINI! RAFFINI! CLAMOROSO! LA RIBALTA IL VADO! Tap in vincente del numero nove rossoblu dopo il palo colpito da Vita, finale folle al Chittolina

89' INTANTO E' FINITA 0-0 A GENOVA TRA LIGORNA E CAIRESE, il Vado ha circa sei minuti per trovare la vetta in solitaria

88' VITA! IL PAREGGIO DEL VADO! Piattone destro dagli undici metri che spiazza Fresia, è un gol pesantissimo per la squadra di Sesia

86' RIGORE PER IL VADO! Raffini fa da sponda per Vita, steso da dietro al momento del tiro, il direttore di gara indica il dischetto

85' tiri dalla bandierina in serie per il Vado, che non riesce però a pungere. La squadra di Sesia non ha mai tirato in porta in questa ripresa

81' tira invece Alluci direttamente sulla barriera, angolo per i rossoblu

80' L. Ciccone stende al limite De Rinaldis, giallo per il numero tre del Chisola e punizione per il Vado, mattonella ideale per Ciccone, che si è già preso la palla

78' Ciccone in orizzontale per un compagno che non c'è: la fotografia di giornata del Vado

76' Pisanu lascia il posto ad Alluci, ma è un Vado che sembra non avere le forze per reagire

73' subito ammonito Bonotto, evidente trattenuta su L. Ciccone

72' ancora una sostituzione per parte: nel Vado c'è Bonotto per Stampi, nel Chisola entra Mazzotta per Rastrelli, rimasto fermo a terra per un paio di minuti dopo un colpo al volto

68' Rastrelli si divora il 2-0 davanti a Bellocci sparando alle stelle, disarmante la facilità con cui i piemontesi riescono ad arrivare in area avversaria

66' Ascoli inserisce L. Ciccone per Casazza, nel Vado finalmente in campo Arras, esce Lazzarini, tre punte per Sesia

63' è letteralmente irriconoscibile il Vado, tensione alle stelle in campo e pallone che scotta tra i piedi

62' interrompe ancora il gioco Ascoli, Heinzen Manduca rileva Scienza

58' entra Raffini nel Vado, fuori Alfiero

57' traversone basso di Ciccone, Rosa stringe verso il centro calciando di prima intenzione, la sfera si impenna sopra la traversa

55' primo cambio per Ascoli, esce Cavallotti, al suo posto Guzman

52' è in evidente difficoltà il Vado, gambe che non girano e idee confuse, è un momento cruciale per le sorti del campionato

51' corre subito ai ripari Sesia, dentro Ciccone per Abonckelet

50' CHISOLA IN VANTAGGIO! Altra leggerezza in fase difensiva da parte del Vado, Cavallotti si invola verso la porta superando Bellocci in uscita, 0-1 al "Chittolina"

46' nessun cambio al rientro dagli spogliatoi

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina", è 0-0 alla pausa. Bene il Vado nei primi venti minuti con due legni colpiti, poi un calo evidente a livello fisico con tanti errori tecnici. Tra poco il racconto della ripresa

44' fermato Rastrelli in posizione di fuorigioco, saranno intanto tre i minuti di recupero prima dell'intervallo

41' doppio angolo per il Chisola, libera la difesa del Vado, ma la squadra di Sesia è calata vistosamente a livello di precisione e attenzione

38' gioco fermo da un paio di minuti per un colpo al capo subito da Casazza, si rialza dopo le cure dei sanitari il giocatore in maglia blu

37' calati i ritmi in questa parte finale di primo tempo, Vado al piccolo trotto di fronte a un Chisola chiuso nella propria metà campo, la squadra di Ascoli prova a pungere solo di rimessa

27' questa volta è nitida la chance per il Chisola: Rastrelli si libera facilmente dell'avversario, pallone basso in area dove D'Iglio, in corsa, calcia a botta sicura trovando la provvidenziale respinta con il corpo da parte di Stampi, corner per i piemontesi

23' squillo dei piemontesi: da Rastrelli a Scienza, sinistro masticato che è praticamente un passaggio a Bellocci

20' padrona del campo la squadra di Sesia, Chisola fin qui poco incisivo e in difficoltà in fase di non possesso

18' ALTRO LEGNO COLPITO DAI ROSSOBLU! Traversone morbido di Gulinelli sul secondo palo dove Stampi rimette in mezzo, deviazione di un giocatore in maglia blu con il pallone a colpire il palo esterno prima di terminare in angolo

16' TRAVERSA DEL VADO! Cross di Stampi dalla destra, girata di Vita che libera involontariamente Lazzarini spintosi in area avversaria, zampata da due passi che si schianta sulla traversa, tap in a seguire di Rosa ribattuto dalla difesa piemontese

10' Chisola impreciso in costruzione, recuperano ancora palla i rossoblu che vanno al tiro con Abonckelet, destro centrale che Fresia blocca in due tempi

8' ancora Vado, Alfiero libera Vita praticamente a tu per tu con il portiere dei piemontesi, troppo morbido il sinistro dell'attaccante rossoblu, controllato a terra dall'estremo difensore di Ascoli

7' recupero alto di Lazzarini che forza poi il destro dalla lunghissima distanza, tentativo pretenzioso che non crea pericoli alla porta di Fresia

6' risponde il Chisola col destro da fuori di D'Iglio, uno degli ex di giornata, conclusione che si perde a lato

3' prima occasione per il Vado: Rosa raccoglie sulla sinistra, palla arretrata per Vita che in precario equilibrio calcia abbondantemente sopra la traversa

2' il solito 3-5-2 per Sesia: confermati Vita e Alfiero in attacco, ancora panchina per Ciccone. Piemontesi con il 4-3-1-2, Scienza trequartista dietro la coppia Cavallotti-Rastrelli

1' si parte! Vado in completo bianco, divisa blu per il Chisola

PRIMO TEMPO

Formazioni :

VADO: Bellocci; Lazzarini, Saltarelli, Gulinelli; Stampi, Abonckelet, Pisanu, De Rinaldis, Rosa; Vita, Alfiero. A disposizione : Gattuso, Arras, Raffini, Ciccone N., Boldarin, Messina, Sacco, Bonotto, Alluci. Allenatore : Sesia

CHISOLA: Fresia, Rosano, Benedetto, Ozara, D'Iglio, Azizi, Rastrelli, Scienza, Casazza, Tarucco, Cavallotti. A disposizione : Bahadi, Ciccone L., Giacchino, Guzman, Mazzotta, Henzen, Catania, Cattalano. Allenatore : Ascoli