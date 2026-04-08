Basket | Pallacanestro Alassio, tre giorni a Torino per l'Under 14 con un percorso in crescendo

Gli Under 14 sono stati protagonisti a Torino, in questi giorni, dove hanno l'onore di essere presenti dalla 1° edizione sempre con squadre di ottimo livello.

Nel girone i gialloblu capitano con Bea Chieri (Fase TOP Gold Piemonte), Savigliano (Gold piemonte e forte di tanti prestiti che hanno alzato il livello della squadra) e Kolbe (Gold Piemonte).

Le prime due gare sono difficili e permettono agli alassini di calarsi nel contesto della competizione:

L'esordio è con Savigliano che, grazie a diversi prestiti, è squadra di livello con un giocatore di metri metri e un ragazzo straniero che fanno la differenza. Gli alassini riescono a restare in partita per due quarti poi cedono dopo l'intervallo.

Bea Chieri nel campionato ha raggiunto la fase TOP del Gold e inizialmente i liguri patiscono la loro intensità ma durante l'incontro riescono a giocare un buon match nonostante il referto giallo.

Il secondo giorno i gialloblu dimostrano di migliorare e continuano nel loro percorso:

Al mattino superano gli amici del Kolbe che hanno ospitato i nostri ragazzi in queste sere e che vengono ringraziati dagli alassini per gentilezza e disponibilità:"La gara non è facile ma riusciamo a portarla a casa anche con un margine che ci permette il 3° posto nel girone vinto da Chieri e con noi, Kolbe e Savigliano a pari punti."

Nel pomeriggio ABC ALASSIO affronta la quarta dell'altro girone, la blasonata CUS TORINO (Gold piemonte), squadra fisica e futuribile dove giocano bene fin dall'inizio creando un bel margine già all'intervallo lungo.

Il torneo in crescendo si conclude con le finali del terzo giorno dove i gialloblu incontrano FARIGLIANO (Gold piemonte): "il match è equilibrato ma i nostri ragazzi hanno qualcosina in più e dopo l'intervallo lungo accelerano contro una buonissima squadra".

“Grazie a Dario, al Kolbe, dirigenti e famiglie, per la consueta ospitalità e gentilezza! Complimenti ai nostri ragazzi perché sono cresciuti partita dopo partita dimostrando di avere qualità in un torneo di ottimo livello con squadre competitive”

ABC ALASSIO 66 - SAVIGLIANO 66-93

ABC ALASSIO 64 - CHIERI 86

ABC ALASSIO 67 - KOLBE 51

ABC ALASSIO 82 - CUS TORINO 48

ABC ALASSIO 72 - FARIGLIANO 61

Cassifica Finale: 1°Grugliasco, 2°Padova, 3°Savigliano, 4°Chieri, 5°ABC Alassio, 6° Farigliano, 7°Kolbe, 8° Cus Torino.