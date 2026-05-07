Basket | Sono giorni d'oro per la Pallacanestro Alassio, i complimenti dell'amministrazione comunale

A pochi giorni di distanza dal trionfo della squadra IC Alassio “Golden State Warriors” dell'Istituto Comprensivo Ollandini, vittoriosa nel titolo regionale alle Finali Regionali della Jr. NBA WNBA FIP Schools League disputate presso il Pala Auxilium di Genova, si aggiunge un’altra splendida notizia che conferma il momento d'oro vissuto dalla Pallacanestro Alassio.

Questa volta a brillare sono stati i ragazzi e le ragazze del settore giovanile impegnati nella stagione 2025/26 della Lega Ligure Maschile della Jr. NBA WNBA FIP U13 Championship, conclusasi al PalaPagnini di Savona con le finali che hanno assegnato il titolo e definito il podio regionale. A conquistare il primo posto è stata proprio la Pallacanestro Alassio guidata dall'allenatore Fabio Devia, davanti all’Aurora Chiavari, all’Olimpia Basket Taggia e al MY Basket Genova.

Grazie a questo successo, la Pallacanestro Alassio si avvia allo spareggio per il Final Event, in programma tra Ancona e Osimo dal28 al 30 maggio, dove rappresenterà la Liguria nella fase conclusiva della competizione a caccia del celebre “Anello” Jr. NBA WNBA.

“Due risultati così importanti, raggiunti nell’arco di pochissimi giorni – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – sono il segnale concreto di un movimento in grande crescita, capace di educare, coinvolgere e valorizzare tanti giovani atleti. Un periodo davvero d’oro per la ASD Pallacanestro Alassio, che continua a raccogliere i frutti di un lavoro fondato su passione, impegno e valori sportivi, guardando con entusiasmo al futuro. Congratulazioni ai giovani campioni, ai loro allenatori e alle famiglie che li seguono in questo percorso”.

Intanto da Montebelluna, dove sono in corso le Finali Nazionali della squadra IC Alassio “Golden State Warriors”, arrivano le immagini dei giovani alassini impegnati in questa splendida esperienza. Un’occasione resa ancora più speciale dall’incontro con figure di grande rilievo del basket italiano e internazionale, come l'ex campione Gigi Datome e il vicepresidente NBA Neil Meyer.





