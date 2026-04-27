Pallacanestro Alassio | l'Under 13 alla Final Four Regionale, rappresentera' la provincia di Savona

Nessuna squadra spezzina, una imperiese (Olimpia), una genovese (My Basket Genova), una del tigullio (Chiavari) e la Pallacanestro Alassio come savonese, saranno queste le magnifiche quattro a contendersi il titolo regionale Under 13 NBA in palio a Savona il 2 e 3 di Maggio.

Il gruppo 2013-14 della Pallacanestro Alassio, dopo una stagione regolare chiusa al secondo posto del girone A con quindici vittorie e tre sconfitte, dopo essere entrata nelle migliori sedici in Regione ed aver superato il Meeting Genova in divisa Charlotte Hornets (quarta del girone B) negli ottavi di finale si ritrova davanti il Basket Sestri in divisa Cleveland Cavaliers nei quarti di finale da giocare al meglio delle tre gare.

Gara 1 si gioca a Genova davanti a un pubblico numeroso e rumoroso con tamburi e trombette. Dopo un inizio difficile gli alassini in divisa Los Angeles Clippers riescono a trovare l'allungo decisivo dopo l'intervallo lungo portando la serie sull'1-0 a proprio favore.

Gara 2 è ad Alassio, la cornice di pubblico è delle grandi occasioni, il metro arbitrale è fiscale e alla fine saranno 32 falli fischiati all'Alassio e 30 al Basket Sestri. La partita è sempre condotta dagli alassini ma mai con margini rassicuranti. Alla fine però a gioire sono nuovamente i ponentini che accedono così alla Final Four della prossima settimana che si svolgerà a Savona!

"Il campionato Under 13 è il primo a livello giovanile, l'idea della Federazione del Draft e di abbinarlo alle squadre di NBA regala un sogno ai ragazzi. Noi ci siamo regalati un ulteriore sogno, quella di rappresentare la provincia di Savona alle Final4 dove in semifinale affronteremo il My Basket Genova, prima del Ranking regionale. Complimenti ai ragazzi e ragazze del 2013-14 che si sono tolti una bellissima soddisfazione davanti a un gran pubblico. L'augurio è che di partite così ne possano vivere tante e per tanti anni perché resteranno nei loro ricordi più belli. Come diciamo sempre, a livello giovanile non è tanto importante il risultato, quello che più conta è quanti di loro arriveranno a giocare in prima squadra al loro massimo livello ma sicuramente serate come queste sono delle gran belle soddisfazioni. BRAVI e BRAVE."



Classifica girone A: Olimpia, Alassio, Loano, Imperia, Vado, Andora, Ventimiglia, Bordighera, Le Torri, Cairo.

Ottavi di finale: ALASSIO 77 - MEETING GENOVA 46

Quarti di finale: SESTRI 48 - ALASSIO 57(Gara 1) ALASSIO 53 - SESTRI 47 (Gara 2)