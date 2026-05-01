Basket, Under 15 | il New Basket ABC Ponente ferma la propria corsa tra le 42 squadre più forti d'Italia

Si interrompe a Crema un meraviglioso viaggio iniziato a fine agosto con gli spareggi per entrare in Eccellenza, proseguito con l'ingresso tra le migliori otto del Piemonte superando un girone proibitivo, continuato con l'accesso alla Final Four dove sia in semifinale con Derthona che nella finalina con Casale i ponentini vincono una partita a testa ma perdono per differenza canestri.

Dichiarano i dirigenti alassini: "Lo spareggio per entrare ai concentramenti tra le trentadue migliori squadre in Italia sapevamo essere una missione quasi impossibile perché Raggiosolaris Faenza è una gran bella squadra ma per 18 minuti siamo stati in partita alla grande poi, prima dell'intervallo lungo, subiamo un parziale dovuto alla grande intensità e precisione della squadra emiliana.

Nei due restanti quarti non molliamo ma Faenza si dimostra compagine di gran valore e vince meritatamente.

A noi resta tutto e soprattutto il fatto di aver vissuto otto mesi da sogno. Facciamo l'in bocca al lupo a Faenza per l'interzona e seguiremo anche le tre formazioni piemontesi presenti con le quali abbiamo condiviso questa annata! Dal canto nostro chi lo avrebbe mai detto, a inizio stagione, di poter arrivare a giocarci l'ingresso ai concentramenti per le finali nazionali? Complimenti ai ragazzi, allo staff e alle famiglie. Ora non ci culleremo sugli allori, la stagione prosegue con allenamenti, amichevoli e con la mente siamo già proiettati alla prossima. E nel frattempo resterà per sempre il risultato di essere arrivati tra le 42 migliori squadre in Italia dell'annata 2011 nella categoria Under 15 Eccellenza"