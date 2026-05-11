Basket | Al Palaravizza di Alassio in campo i veterani per il Campionato Nazionale Over 55

La città di Alassio si prepara ad accogliere il Campionato Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita del CONI, dedicato al basket Over 55, in programma nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio presso il Palaravizza in via San Giovanni Battista, 31.

L’evento è organizzato dalla sezione alassina UNVS “Pino Zucchinetti” e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. Si svolge in collaborazione con GE.S.CO, CONI Savona, Libertas Liguria, Pallacanestro Alassio e fa parte del progetto “I DO SPORT” di Sport e Salute e UNVS nazionale.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “L’evento rappresenta un importante momento di incontro sportivo e umano, capace di valorizzare non solo la pratica sportiva over 55, ma anche il territorio di Alassio, che ancora una volta si conferma città accogliente e sensibile alle grandi manifestazioni sportive anche in periodi di bassa stagione”.

La competizione conferirà, tra gli altri, il “Premio Fair Play” gentilmente offerto dal Panathlon Club Alassio “Non solo mare”.

Saranno tre giornate all’insegna dello sport, dell’amicizia e dei valori autentici della pallacanestro, che vedranno protagonisti atleti provenienti da molte regioni italiane, accomunati dalla passione per il basket e dallo spirito di aggregazione che da sempre caratterizza l’attività dell’UNVS.

La Presidente UNVS Alassio, Cristina Bosio, afferma: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessorato allo Sport che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, contribuendo alla realizzazione di un appuntamento di rilievo nazionale, così come a tutte le aziende, Associazioni ed Enti che con il loro sostegno e la loro collaborazione hanno reso possibile la manifestazione, primo Campionato Nazionale assegnato alla giovane sezione UNVS alassina. Una menzione particolare al nostro socio Luigi Binetti e a Floriana Becchi per il fondamentale impegno profuso”.

Importantissimo il contributo ricevuto dalla Croce Bianca di Alassio “Gino Montesi”, la cui Presidente Alda Naso sottolinea: “Sono orgogliosa di essere presente all’evento, garantendo assistenza e sicurezza nel corso delle tre giornate in programma. È un modo per promuovere i valori di solidarietà, prevenzione e servizio alla comunità, nonché l’ennesima occasione per far conoscere l’importante progetto di UNVS Alassio a cui la Croce Bianca ha prontamente aderito, teso a rendere Alassio una “Città cardioprotetta”.