Pallacanestro Alassio | Il bilancio di fine settimana: vince la Prima Squadra, buone indicazioni dalle giovanili

SERIE DR2: Dopo ben due over time la Prima Squadra gialloblù espugna il campo di via Allende portando a casa 2 punti importanti per il proseguio della Fase Promozione. Buona prestazione sia degli Under che sei senior.

RTM 56 - ABC ALASSIO 63



Under19 REGIONALE: Gran vittoria in trasferta nell'ultima giornata della fase regolare dove gli alassini vincono con un ottimo scarto contro Varazze che occupa il 4° posto in classifica: "Ora play off dove ci qualifichiamo da terzi con 15 vinte, 3 perse e la miglior difesa del girone. Nei quarti di finale affronteremo Sestri Levante, 2° del girone B."

VARAZZE 46 - ABC ALASSIO 71



Under17 GOLD: Ultima giornata e pronto riscatto con Ardita dove i ponentini sfoderano una bella prestazione di squadra chiudendo al terzo posto il campionato GOLD con 12 vinte, 6 perse e 2° miglior difesa del campionato. Ora quarti di finale con Diego Bologna Spezia.

ARDITA 47 - PONENTE 92



Under15: Penultima giornata di questo campionato che i ragazzi affrontano interamente sotto leva in una partita dove registrano tante assenze per infortuni, malattie e impegni già preventivati: "In soli sette elementi reggiamo poco e alla distanza non ne abbiamo più."

PONENTE 54 - IMPERIA 121



Under14: Prima sconfitta stagionale nella fase a orologio, dopo quattordici successi, in casa con Olimpia dove gli alassini giocano a fasi alterne trovando diversi giocatori gravati di falli per merito anche degli avversari che li hanno messo in difficoltà.

PONENTE 64 - OLIMPIA 74



Under14 FEMMINILE: Ottima partita delle 2012-13 che inseguono tutta la gara, recuperano,sorpassano ma avanti di 2 subiscono la tripla del controsorpasso a 5 secondi dalla fine. Vince Pegli ma applausi per tutte.

PONENTE 49 - PEGLI 50



ESORDIENTI MASCHILE: Trasferta a Diano e buona prestazione contro la combattiva formazione di casa che non ha mai mollato.

DIANO 4 - ALASSIO 12



ESORDIENTI FEMMINILE: Dopo più di 2 ore di viaggio le ragazze arrivano a Cairo un po provate ma sfoderano un'ottima gara con il contributo di tutte e dodici le convocate.

CAIRO 4 - ALASSIO 12

