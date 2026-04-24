Pallacanestro Alassio | Il bilancio di fine settimana: vince la Prima Squadra, buone indicazioni dalle giovanili

SERIE DR2: Dopo ben due over time la Prima Squadra gialloblù espugna il campo di via Allende portando a casa 2 punti importanti per il proseguio della Fase Promozione. Buona prestazione sia degli Under che sei senior.
RTM 56 - ABC ALASSIO 63
Under19 REGIONALE: Gran vittoria in trasferta nell'ultima giornata della fase regolare dove gli alassini vincono con un ottimo scarto contro Varazze che occupa il 4° posto in classifica: "Ora play off dove ci qualifichiamo da terzi con 15 vinte, 3 perse e la miglior difesa del girone. Nei quarti di finale affronteremo Sestri Levante, 2° del girone B."
VARAZZE 46 - ABC ALASSIO 71
Under17 GOLD: Ultima giornata e pronto riscatto con Ardita dove i ponentini sfoderano una bella prestazione di squadra chiudendo al terzo posto il campionato GOLD con 12 vinte, 6 perse e 2° miglior difesa del campionato. Ora quarti di finale con Diego Bologna Spezia.
ARDITA 47 - PONENTE 92
Under15: Penultima giornata di questo campionato che i ragazzi affrontano interamente sotto leva in una partita dove registrano tante assenze per infortuni, malattie e impegni già preventivati: "In soli sette elementi reggiamo poco e alla distanza non ne abbiamo più."
PONENTE 54 - IMPERIA 121
Under14: Prima sconfitta stagionale nella fase a orologio, dopo quattordici successi, in casa con Olimpia dove gli alassini giocano a fasi alterne trovando diversi giocatori gravati di falli per merito anche degli avversari che li hanno messo in difficoltà.
PONENTE 64 - OLIMPIA 74
Under14 FEMMINILE: Ottima partita delle 2012-13 che inseguono tutta la gara, recuperano,sorpassano ma avanti di 2 subiscono la tripla del controsorpasso a 5 secondi dalla fine. Vince Pegli ma applausi per tutte.
PONENTE 49 - PEGLI 50
ESORDIENTI MASCHILE: Trasferta a Diano e buona prestazione contro la combattiva formazione di casa che non ha mai mollato.
DIANO 4 - ALASSIO 12
ESORDIENTI FEMMINILE: Dopo più di 2 ore di viaggio le ragazze arrivano a Cairo un po provate ma sfoderano un'ottima gara con il contributo di tutte e dodici le convocate.
CAIRO 4 - ALASSIO 12
MINIBASKET: Bella partita con Loano per gli Aquilotti-Gazzelle (nella foto) nel giusto spirito minibasket e con tanto divertimento per tutti.