Basket Under 17 | La Cestistica Savonese si guadagna gara 3 contro la Valpetronio, decisivo Sogno con 24 punti

Grande risposta della formazione U17 Gold Maschile della Cestistica Savonese che, lunedì sera, ha conquistato gara 2 dei quarti di finale playoff davanti a un PalaPagnini gremito in ogni ordine di posto.

Un successo fondamentale, arrivato al termine di una sfida intensa, che rimette in equilibrio la serie e rinvia ogni verdetto alla decisiva gara 3. Protagonista assoluto del match Riccardo Sogno, top scorer con 24 punti e punto di riferimento offensivo per tutta la partita.

La “bella” è in programma domani, giovedì 7 maggio alle ore 19:00, sul campo della Valpetronio a Casarza Ligure. In palio l’accesso alle semifinali, con la serie che si preannuncia apertissima dopo il successo interno conquistato davanti al proprio pubblico.

L’avvio è però tutto in salita: la formazione biancoverde perde subito ritmo e commette quattro possessi consecutivi sbagliati, permettendo alla Valpetronio di prendere margine nei primi minuti. La reazione però non tarda ad arrivare e i padroni di casa riescono a restare in partita, chiudendo il primo quarto sotto 10-16.

Il secondo periodo segna la svolta dell’incontro. Aumentano intensità e aggressività difensiva, mentre in attacco cresce la lucidità: la squadra guidata da coach Valerio Valle costruisce un parziale importante di 21-7 che ribalta completamente l’inerzia della gara, andando all’intervallo lungo avanti 31-23.

Dopo la pausa lunga, la solidità difensiva resta il punto di riferimento. Spinti anche dal pubblico numeroso del PalaPagnini, i biancoverdi mantengono alta la pressione e concedono poco. Il terzo quarto resta equilibrato e nervoso, con pochi canestri e punteggio basso (8-6, 39-29 complessivo).

Nell’ultimo periodo arriva l’allungo decisivo: un break di 13-4 chiude definitivamente i conti e certifica una vittoria costruita su intensità, difesa e continuità mentale nei momenti chiave della partita.

CESTISTICA SV - VALPETRONIO BASKET: 52-33

(10-16; 31-23; 39-29)



TABELLINO

Sogno 24

Pescetto 12

Conte 6

Gjergjndreaj 4

Oliveri 4

Truddaiu 2

Vallarino

Lika

Pellegrin

Camoirano

Conterno



All. Valle - Napoli