Vela | A Varazze arriva l'Easy Sailing Series 2026

La Sezione di Varazze della Lega Navale Italiana, in collaborazione con: Salvemini, storica Gioielleria attiva da oltre 120 anni a Genova e ormai da tempo anche a Varazze, Direzione della Marina di Varazze, FIV Comitato Liguria e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dopo il successo ottenuto negli scorsi anni con la "Easy Sailing Series", ha organizzato un ricco calendario di veleggiate anche per tutto il 2026.

Gli appuntamenti 2026 con le Veleggiate "Easy Sailing Series", per tutti gli amanti del mare, sono così fissati: domenica 12 aprile, 24 maggio, 14 giugno e, dopo una pausa nei mesi più caldi, riprenderanno in autunno con nuove date: il 20 settembre, l’11 ottobre e il13 dicembre.

Come di consueto, le veleggiate si svolgeranno in diverse stagioni dell’anno, per offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere il mare in ogni sua sfumatura. Gli organizzatori non vedono l’ora di accogliere i partecipanti a questa edizione delle "Easy Sailing Series", per offrire loro nuove indimenticabili veleggiate, nel tratto di mare antistante il litorale tra Varazze e Celle Ligure.

Alle Veleggiate sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo, suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT), con lunghezza uguale o superiore a 6,50 m LFT. Non sono ammessi i pluriscafi né le imbarcazioni a deriva. Inoltre non sono ammesse le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare entro le tre miglia. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accorpare le categorie in base al numero degli iscritti.

Le iscrizioni dei concorrenti si effettueranno presso la Segreteria della LNI Varazze entro le ore 9:00 della data di ogni veleggiata, consegnando (anche via fax o e-mail) il previsto modulo debitamente compilato e sottoscritto dall’Armatore o dallo Skipper.