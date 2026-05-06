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Pallanuoto | 06 maggio 2026, 10:40

Piscina Zanelli | Spuntano i romani dell' "Officina del nuoto" per la gestione dell'impianto

Sono settimane chiave per la struttura di corso Colombo

Piscina Zanelli | Spuntano i romani dell' &quot;Officina del nuoto&quot; per la gestione dell'impianto

Un elemento inatteso potrebbe teoricamente cambiare gli equilibri per la gestione della piscina "Carlo Zanelli" di Savona. Alla manifestazione d’interesse, oltre ai due operatori storici locali, la Rari Nantes Savona e l'Amatori Nuoto, si è aggiunta una terza proposta presentata dalla società romana "Officina del nuoto".

La presenza di più candidati esclude automaticamente l’affidamento diretto: il Comune dovrà quindi procedere con una gara pubblica da chiudere rapidamente, in vista dell’avvio della nuova gestione fissato al 1° luglio (valore stimato 140 mila euro).

Sul piano sportivo, il quadro sancisce anche la rottura tra Rari Nantes Savona e Amatori Nuoto Savona, che avevano ipotizzato una collaborazione poi sfumata. 

Intanto si avvicinano le scadenze strategiche: a giugno è prevista l’apertura della nuova vasca esterna finanziata dal PNRR. Parallelamente, resta sul tavolo il progetto di riqualificazione complessiva tramite project financing, che include copertura dell’impianto, spazi commerciali e servizi di medicina sportiva. Un percorso che potrebbe subire rallentamenti o modifiche in base all’esito della gara.

Redazione

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