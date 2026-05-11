Doria Nuoto Loano | Alessandro Cominato più forte delle acque gelide alla World Cup di Golfo Aranci

La rappresentativa regionale assoluta della Liguria ha concluso con soddisfazione la tappa italiana della World

Aquatics Open Water Swimming World Cup 2026, in programma a Golfo Aranci (Olbia) il 1º e 2 maggio.

In acqua tesserato per il Doria Nuoto 2000 Loano è entrato Alessandro Cominato.

Condizioni ambientali proibitive hanno caratterizzato la 10 km disputata senza muta registrando il ritiro di una trentina di atleti; il freddo delle acque sarde ha messo a dura prova anche i nuotatori più esperti ed è anche per questo che la gara Alessandro assume un valore ancora più alto che lo vede chiudere in 52^ posizione assoluta mondiale migliorando di quasi due minuti il suo tempo della scorsa stagione.

Il giorno seguente, si è disputata la Knockout, gara a eliminazione diretta, dove Cominato ha vissuto nuovamente l’esperienza di partire al via con numerosi atleti delle nazionali assolute.

Due giorni intensi, sia di gare che di emozioni che però portano grande orgoglio al Doria Nnuoto per tutto il percorso svolto finora da Alessandro in questi anni.