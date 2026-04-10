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Calcio | 10 aprile 2026, 20:30

Calcio | Il Bra prende le distanze: "Stupore per fatti che, se accertati, meritano la più ferma condanna"

In una nota ufficiale la società commenta la vicenda giudiziaria riguardante tre suoi ex tesserati e si riserva "ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, reputazione e onorabilità"

Giacomo Germanetti, presidente dell'Ac Nra (foto Brasso)

Giacomo Germanetti, presidente dell'Ac Nra (foto Brasso)

C’è una presa di posizione ufficiale, da parte della società sportiva braidese, sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto tre suoi ex tesserati.

"L’Associazione Calcio Bra – vi si legge – apprende con assoluto stupore il contenuto delle notizie oggi pubblicate su alcuni organi di informazione, che vedono protagonisti tre ex tesserati.

Nel rispetto dei principi di presunzione e di innocenza e con piena fiducia nella Magistratura, l’A.C. Bra si astiene da qualsiasi commento e giudizio sui fatti riportati, prendendo le distanze da ogni condotta e da episodi riferiti alla sfera privata delle persone coinvolte che, se accertati, meritano la più ferma condanna.

La Società, a tutela della propria immagine, reputazione e onorabilità, si riserva ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti, ribadendo il proprio impegno nel promuovere i valori dello sport, del rispetto e della legalità.

Si precisa, infine, che il presente comunicato viene diffuso al solo fine di informare l’opinione pubblica e di tutelare la reputazione dell’A.C. Bra, assolutamente estranea alla vicenda, senza alcuna intenzione di anticipare giudizi o attribuire responsabilità che saranno accertate nelle opportune sedi".

redazione

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