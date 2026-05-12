Atletica Arcobaleno Savona | Gli Allievi brillano ai Regionali: è secondo posto

Tappa in regione in questo weekend per un nutrito gruppo di portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona, con Allieve ed Allievi (Under 18) impegnati della fase regionale del Campionato di Società 2026.





A brillare sono soprattutto gli Allievi, che conquistano un pregevole secondo posto alle spalle della US Maurina OlioCarli.

Due i leaders de team: lo sprinter Andrea Biale (che fa doppietta aggiudicandosi sia i 100 in 11.12 che i 200 con il nuovo PB di 22.62) e Daniel Fazio (vittorioso nel lancio del giavellotto grazie ad una spallata da m. 44.66 e secondo nel salto in lungo con la misura di 6,34).

Vittoria poi per la staffetta 4x100 (Fazio-Crosa-Poggio-Biale) che chiude in 45.23.

Argenti anche per Valerio Pagano sui 3000 metri (corsi in 9.16.94) e sui 1.500 (4.21.69 all’arrivo) e Vittorio Briozzo (buon 2000 siepi per lui, con crono finale di 6.29.95).

Martino Cinquegrano conquista il bronzo nel getto del peso (12.53 la sua misura) e si festeggiano anche i terzi posti di Leon Angelo Camporiondo (35.57 nel giavellotto), Enrico Gonella nel disco (29.91 metri nel miglior lancio di giornata).





La formazione Allieve è a lungo in corsa per l’argento, poi nel quadro complessivo scivola in quarta posizione con un esiguo distacco dalle seconde (Atletica Spezia Duferco) e dalle terze US Maurina OlioCarli imperia, in una classifica in cui si imporne l’ASD Atletica Alba Docilia.

Migliori risultati di questo turno la vittoria di Giorgia Bongiovanni sui 3000 (11.14.16) abbinato ad un buon 4° posto sui 1500 (5.06.54).

Affermazione con buon margine per la staffetta 4x400 (Sofia Tasso, Maria Teresa Del Gobbo, Sara La Torre, Lara Farinola) in 4.12.33.

Podio per Sofia Tasso (buon argento sui 100 corsi in 13.12) e per Maria Galofaro (bronzo nel giavellotto con la misura di 31.04.





Meeting Doppio Spring ad Ovada.

Giornata non propriamente favorevole per i velocisti, ma qualcosa di interessante si è certamente visto.

Sui 100 due i secondi posti: per Luca Biancardi al maschile (10.94 in batteria, 10.97 in finale) e per Penelope Ottonello (13.04). Sulla medesima distanza bronzo per Letizia Leoni in 13.08 (13.07 nel primo turno di gara).

Altri due argenti arrivano dai 110 ostacoli (ad opera di Marcaurelio Vigliani, con crono di 15.83) e dagli 800 (Luca Morandi, 2.01.96 all’arrivo).





In gara a Rieti l’ovadese Chiara Repetto: coglie l’occasione per centrare un buon sesto posto, con una gara premiata anche dal nuovo primato personale di 5.08.65.