Atletica Varazze, la squadra Cadetti maschile vince il titolo di campione regionale

Sabato 9 e domenica 10 maggio a Villa Gentile a Genova, durante i Campionati Regionali a squadre della categoria Cadetti e Cadette, l’Atletica Varazze, allenata da Marco Muratore, ha vinto il titolo di Campione regionale nella categoria Cadetti maschile con 10.477 in 16 punteggi gara.

Stefano Canepa negli 80 metri, oltre a vincere dominando la gara, ha stabilito il nuovo record ligure in 8.95 e si è ripetuto vincendo i 300 metri con 36″62.

Giacomo Fiorito vincendo i 300 ostacoli in 40″32 ha conseguito il minimo per i campionati italiani di categoria e si è ripetuto vincendo i 100 ostacoli in 13″88.

I risultati di tutti i componenti della squadra Cadetti:

Edoardo Luciano è arrivato terzo nel salto triplo con 11,51 metri e quinto nel salto in lungo con 5,03; Andrea Polovio si è classificato quarto nel lancio del giavellotto con 23,55 metri e sesto nel getto del peso con 9,23 metri; Matteo Del Gobbo si è classificato sesto nei 1000 metri con 2'57"47 e ottavo nei 2000 metri con 6'40”78; Loris Valvassore settimo con 4'07”95 e 22esimo classificato nei 1000 metri con 3'14”30; Pietro Delfino quarto nei 300 ostacoli 46"36 e decimo nei 100 ostacoli con 20”93; Daniele De Rossi nono nei 100 ostacoli con 19”02 e 17esimo nei 300 ostacoli con 56”41; Riccardo Delfino nono nel salto in lungo con 4,43 e decimo nel salto in alto con 1,45 metri; Giovanni Giovinazzo 14esimo nel salto in alto con 1,20 metri e 25esimo negli 80 metri con 11”53 ; Samuele Codino terzo nei 1200 siepi con 3'54”88; Samuele Piccotellaro nono nei 300 ostacoli con 41”87.

Nella categoria Cadette Irene La Torre si è classificata quarta nei 1000 metri con 3'11”75 e quinta nei 2000 metri con 7'20”55. Anna Viola Bruzzone nona nei 300 metri con 45”31 e 15esima negli 80 metri con 11"42. Lara Fredianelli settima classificata negli 80 metri con 11”13.