Atletica | Meeting Città di Savona: Reynier Mena punta al poker nei 200 metri

Nessuno ha mai vinto il Meeting internazionale Città di Savona per quattro volte consecutive: a provarci, il prossimo 20 maggio alla Fontanassa (in diretta su RAI Sport, che trasmetterà integralmente l’evento dalle 15:45 alle 19:00), sarà Reynier Mena sui 200m. Il cubano, classe 1996 e nel 2013 bronzo mondiale Under 18, ha un legame particolare con la tappa ligure del World Athletics Tour Bronze: all’esordio a Savona, nel 2023, stampò un 19.95 tuttora record del meeting, replicando poi il successo anche nel 2024 (20.44) e nel 2025 (20.15). Nel 200m in programma tra otto giorni Mena, 19.63 di personale siglato nel 2022, troverà un altro primatista del Meeting Città di Savona: sarà il britannico Charles Dobson, che alla Fontanassa nel 2024 si rivelò correndo i 400m in 44.46. Sul giro di pista Dobson sarebbe arrivato alla vittoria nelle finali di Diamond League: sui 200m finora vanta invece un 20.19 che cercherà di limare a Savona. Occhio allo svizzero William Reais: detentore di un personale da 20.24, bronzo agli Europei 2024, proprio due anni fa giunse secondo a Savona alle spalle di Mena. In ambito italiano spazio ad Andrea Federici, arrivato in carriera a 20.35. Il mezzo giro di pista femminile del meeting organizzato dall’Atletica Savona proporrà invece ben tre Campionesse d’Europa giovanili. Eduan Success, 22.53 di personale, è la campionessa continentale in carica a livello Under 23. Oro europeo Promesse sui 200m è stata (nel 2021) anche l’azzurra Dalia Kaddari: 22.64 di personale, a Savona vanta un secondo posto (2023) e tre terze piazze (2021, 2022 e 2025). Elisa Valensin, 19 anni, è uno dei volti più freschi dello sprint azzurro: oro europeo Under 18 nel 2024 sui 200m, detiene un PB da 23.09. Ci saranno anche l’altra britannica Renee Regis (figlia di John, argento olimpico in staffetta a Seul), 22.67 di primato, e Olivia Fotopoulou, 22.65 di personale (11.25 di record nazionale cipriota sui 100m).
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