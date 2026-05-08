Atletica Varazze | Arriva una bella doppietta ai Campionati Regionali Ragazzi e Ragazze

Il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure ha ospitato il Campionato Regionale di Società per le categorie Ragazzi e Ragazze (under 14).

A sfruttare appieno il “fattore casa” è stata la formazione dell’Atletica Varazze: presente in forze e con alcune buone individualità, si è imposta sia in campo femminile che maschile!

Un doppio successo che ha fatto felice lo storico Presidente Andrea Bassafontana ed i suoi validi collaboratori in ambito dirigenziale e tecnico, oltre naturalmente a tutti i giovani atleti e rispettive famiglie/supporters!





Tra le ragazze vittoria sul filo di lana, con l’Atletica Varazze a 97 punti, solo 2 in più dell’Atletica Spezia Duferco. Bronzo per l’Atletica Levante con 92 punti.

Al 4° posto l’Atletica Universale Don Bosco (91 punti).

In campo maschile maggiore il margine di distacco: Atletica Varazze a 132 punti, con l’Atletica Levante che ha chiuso in seconda posizione a 125 e l’Atletica Spezia Duferco terza con 110 punti.





E’ stata anche l’occasione per vedere all’opera alcuni “campioncini” che ci auguriamo possano crescere bene e costituire la base per l’atletica regionale del futuro.





Tra le ragazze da citare Martina Bucceri (Atletica Ventimiglia) vincitrice dei 60 piani in 8.38, imitata dalla compagna di colori Alessia Ventura che ha dominato i 60 ostacoli correndo in 9.27.

Sui 1000 metri affermazione con buon margine per cecilia Briasco (Atletica Levante) in 3.13.90.

Nell’alto la spunta Giulia Casarino (Centro Atletica Celle Ligure), stessa misura ma miglior coefficiente salti, rispetto a Carolina Merlo (Trionfo Ligure): 1.32 per entrambe.

Nel salto in lungo ottimo 4.31 per Camilla Di Vanna (Atletica Levante).

Il peso va a Silvia Ghiorzi (Atletica Levante) con la misura di 8.38, mentre nel vortex si impone Vittoria Labozzetta (Maurina Oliocarli Imperia) con m. 37.66.

La vincitrice della gara di Marcia sui 2km è Sofia Murialdo (Atletica Alba Docilia), all’arrivo in 13.19.47.

La staffetta 4x100 è appannaggio dell’Atletica Ventimiglia (Allavena-Ventura-Fondacaro-Buccieri) che chiude in un ottimo 54.49.





In campo maschile Giulio Salati (Universale Don Bosco) vince i 60 in 8.19 ed i 60 ostacoli in 10.61.

I 1000 metri vedono la volata tra i due rappresentanti dell’Atletica Levante Edoardo Franchi e Paolo Chiapparoli: 3.03.87 contro 3.03.98, e vittoria per Edoardo.

Nel salto in alto ad imporsi è Nicolò Robello (Atletica Varazze) con 1.34, che fa poi doppietta aggiudicandosi anche il salto in lungo con un balzo a m. 4,31.

Vittoria nel peso per Gabriel Servetto (Atletica Savona) con m. 10,50. Ad imporsi nel vortex è Leonardo Noli (Cus Genova) con un ottimo miglior lancio di m. 51,11.

Nella Marcia 2 km affermazione di Andrea Vigo (Atletica Ceriale San Giorgio) in 11.45.73.

Staffetta 4x100 alla formazione dell’Atletica Sarzana (Bertoli-Giusti-Tornatore-Bolognini) che chiude in 58.64.



