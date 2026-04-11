Calcio | Imperia, la società conferma la trattativa con il gruppo Arkipiù per la cessione del club

Con un comunicato, "avallato" dal club di Piazza d’Armi, cla società immobiliare casertana Arkipiù — secondo una nota della stessa società, che fa riferimento a una notizia proveniente da “fonti bene informate” (anche se da una realtà di Serie D ci si aspetterebbe qualcosa di più ufficiale) — ha annunciato di aver intrapreso le trattative per l’acquisizione dell’Imperia Calcio. Nel frattempo è arrivato anche il commento del presidente e maggiore azionista dell'Imperia calcio Fabrizio Gramondo che definisce "ottimo" il passaggio.

Secondo quanto trapela, il presidente in pectore Giuseppe D’Onofrio avrebbe già incontrato il sindaco Claudio Scajola, da tempo desideroso di individuare una soluzione concreta per evitare il calvario vissuto negli ultimi mesi dalla società e poter finalmente voltare pagina. A fare da tramite nell’operazione sarebbe stato il presidente del consiglio comunale Simone Vassallo.

Sul profilo della società acquirente, emergono alcuni dati significativi: navigando in rete si trovano infatti informazioni che descrivono Arkipiù come una realtà in espansione, con numeri importanti, tra cui oltre 42 cantieri riqualificati in 4 anni, 10 investimenti attivi, 35 imprese convenzionate e 150 professionisti coinvolti.

Nonostante ciò, la notizia — diffusa nella serata di ieri — non sembra aver acceso particolarmente l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, che sui social si sono mostrati per lo più cauti, se non apertamente scettici, in attesa di sviluppi più concreti e soprattutto ufficiali.

Giuseppe D’Onofrio

Di seguito la nota integrale di Arkipiù.

Arkipiù comunica ufficialmente l’avvio di una trattativa finalizzata all’acquisizione dell’Imperia Calcio, prestigiosa e storica realtà militante nel campionato di Serie D. Nel quadro dell’operazione attualmente in avanzata fase di definizione, è previsto che l’amministratore, assuma la carica di Presidente del club, con il preciso obiettivo di inaugurare una nuova stagione di sviluppo, consolidamento e rilancio per i colori neroazzurri.

Il progetto punta a un rinnovamento solido e sostenibile che, attraverso un’ottimizzazione dell’organizzazione societaria e sportiva, integri stabilmente il club nel tessuto strategico del territorio.

Arkipiù intende promuovere con forza la valorizzazione delle infrastrutture, contribuendo attivamente ai processi di riqualificazione urbana e sociale a beneficio dell'intera comunità imperiese. In questa prospettiva, l’Imperia Calcio si pone come un motore trainante, rendendo lo sport un elemento chiave per la crescita e lo sviluppo della riviera.

Un pilastro fondamentale del nuovo corso sarà rappresentato dal potenziamento del settore giovanile, ritenuto da Giuseppe D’Onofrio un investimento vitale per il futuro della città attraverso la creazione di un sistema formativo d'eccellenza dedicato ai talenti del territorio.

Pur proponendo un forte rinnovamento, Arkipiù dichiara la ferma volontà di rispettare profondamente la storia e l’identità neroazzurra, puntando su una programmazione chiara, realistica e improntata alla massima trasparenza nel dialogo con la tifoseria. Ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dei colloqui intercorsi tra le parti saranno resi noti nei prossimi giorni.



