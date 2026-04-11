Si è spento Adolfo Zinola, per molti anni segretario dell'US Cengio: aveva 97 anni

La comunità di Cengio piange Adolfo Zinola, scomparso all’età di 97 anni, figura molto conosciuta e stimata per il suo lungo impegno civile e sociale. Uomo dal carattere aperto e dialogante, dotato di una spiccata capacità dialettica, Zinola ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per molti cittadini.

Negli anni Sessanta aveva lavorato, come tanti cengesi, nello stabilimento dell’Acna, condividendo con un’intera generazione la stagione industriale che ha segnato profondamente la storia del territorio. Successivamente si era distinto per il suo impegno nel mondo associativo, ricoprendo per molti anni il ruolo di segretario dell’US Cengio, contribuendo alla crescita e alla coesione della realtà sportiva locale.

La sua famiglia è da sempre parte integrante della vita amministrativa e sociale del paese. La figlia Barbara ha svolto per lungo tempo l’incarico di responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Cengio, mentre la sorella Mariantonia è stata a lungo legata all’Asl 2, proseguendo una tradizione di servizio e attenzione verso la collettività che ha contraddistinto l’intero nucleo familiare.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona socievole, sempre disponibile al confronto e al dialogo, capace di creare relazioni sincere e durature. La sua presenza era familiare nelle piazze e nei luoghi di incontro del paese, dove non mancava mai una parola gentile o un’opinione espressa con rispetto e convinzione.

I funerali si svolgeranno lunedì 13 aprile alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio in Cengio Bormida, con partenza dall’ospedale San Paolo di Savona. La veglia di preghiera, con la recita del rosario, è prevista per domenica 12 aprile alle ore 20.30 nella stessa chiesa.