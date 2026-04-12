Calcio | Eccellenza. Il Pietra vuole rilanciarsi, 90 minuti chiave in coda per Carcarese e San Francesco Loano

Archiviata la vittoria del Millesimo (oggi ospite della Fezzanese), nel massimo campionato ligure è tempo di focalizzare l'attenzione sulla lotta playoff e playout.

Il Pietra Ligure, smaltita la delusione per l'impossibilità di lottare fino alla fine per il primato, dovrà ora raccogliere tutte le proprie energie per rilanciare la volata verso gli spareggi.

Il Campomorone dista un solo punto, motivo per cui i biancocelesti, freschi di rinnovo con mister Moraglia, dovranno necessariamente battere la Voltrese.

In coda tutto resta aperto: la regola dei sette punti al momento non è ancora attiva e Carcarese e San Francesco, pur con obiettivi diversi, devono continuare a battagliare.

Il vantaggio dei valbormidesi sul quintultimo posto è di appena tre punti, muovere la classifica contro l'Arenzano potrebbe risultare determinante, seppur la posizione di classifica spingerà i crociati a non regalare nulla.

Ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playout rimane invece l'orizzonte principale del Loano, ma un eventuale vittoria sul Bogliasco e l'incastro di un paio di risultati favorevoli, potrebbe incredibilmente riaprire le porte della salvezza diretta per il team diretto da Davide Brignoli.





